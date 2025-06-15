Завжди користувався заслуженою повагою: оператор з добування нафти поліг в бою на Запоріжжі

Війна продовжує забирати найдорожче. Російські окупанти обірвали життя воїна Олександра Ковальчука, мешканця міста Лохвиця Полтавської області. У серпні йому мало виповнитись 56 років, повідомляє міська рада.

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«Олександр мав спеціальність слюсар-ремонтник. Після закінчення навчання працював на заводі, деревообробному комбінаті, слюсарем з ремонту технологічних установок. А останні 25 років — оператором з добування нафти й газу комплексної бригади. Під час роботи на виробництві зарекомендував себе з позитивної сторони, як стриманий і добросовісний працівник. В колективі завжди користувався заслуженою повагою та авторитетом», — йдеться у повідомленні.

У 2023 році Олександр Ковальчук приєднався до лав Збройних Сил України, став на захист рідної землі. Чоловік мав багато планів, але їх знищила страшна війна.

«11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напряму воїн загинув. У героя залишилася дружина Людмила Петрівна та доньки — Анна та Алла», — повідомили земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розпочався суд на росгвардійцями, які розстрілювали в Гостомелі автівки з цивільними.

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