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«Вирушаю „на нуль“. Поки мені не дзвони»: захисник із Сумщини отримав смертельне поранення в бою
На Сумщині горе прийшло в ще одну сім'ю. 7 червня 2025 року в госпіталі обірвалося життя відданого воїна — Володимира Кльопова. Йому було лише 42 роки. Тяжке поранення, отримане 6 червня на передовій, виявилося фатальним… Він був спокійним, добрим і щирим — саме таким його пам’ятають усі, хто знав, повідомляє Глухівська міська рада.
«Володимир навчався у професійно-педагогічному фаховому коледжі ім. Олександра Довженка, де отримав кваліфікацію електрика. Та справжнім його покликанням стала служба Батьківщині. Після строкової служби свідомо вирішив залишитися в армії — його вибір ґрунтувався на глибокому почутті обов’язку. Він жив і служив у Дніпрі. Закінчив Харківське військове училище й здобув звання лейтенанта», — йдеться у повідомленні.
За словами земляків, командир стрілецького взводу, відповідальний і рішучий, здобув щиру повагу побратимів.
«Його відзначали виваженість, витримка та турбота про своїх бійців. Йому довіряли, за ним ішли. Протягом служби у Збройних Силах України Володимир пройшов через найгарячіші точки — Іловайськ, Маріуполь, Бахмут. Його відвагу, стійкість і незламний дух відзначено численними державними нагородами», — зазначають земляки.
Остання розмова Володимира з братом відбулася 31 травня. Тоді він сказав: «Я відправляюсь на нуль. Поки мені не дзвони, я сам зателефоную». На жаль, цей дзвінок не пролунав…
«У мирному житті Володимир залишався скромною, доброю людиною. Любив риболовлю та гру на гітарі. У нього залишилися старший брат і син, якого Володимир дуже любив і яким безмежно пишався», — повідомили у громаді.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув президент українського футзального клубу з Івано-Франківська Микола Худевич.206
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