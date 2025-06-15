Тарологи, які назвали чотири знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині першого літнього місяця, зробили розклад всім представникам зодіакального кола на понеділок, 16 червня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Колісниця

Карта «Колісниця» символізує рух, рішучість та впевненість у своїх діях, так що Овни, що називається, «стартануть» з понеділка, стверджує slovofraza.com. Головне — спрямовувати енергію на конструктивні справи, зокрема й ті, що довго відкладалися. Корисним буде приділити час рідним та близьким — можливо їм знадобиться ваша підтримка.

Телець — Світ

РЕКЛАМА

Карта «Світ» говорить про те, що на Тельцов чекає активний день. Насичений подіями та рішеннями день може закінчитися деякою перевтомою, через що Тельці можуть бути дещо дратівливими. Карти Таро радять знаку не братися одразу за всі справи, а вирішувати питання у порядку їхнього надходження. Саме за такої розстановки сил знак закінчить день успішно.

Близнюки — Двійка Денаріїв

Карта «Двійка Денаріїв» означає адаптивність та компромісність. Якщо Близнюки триматимуть емоції під контролем та адекватно реагуватимуть на обстановку, всі завдання вирішуватимуться майже автоматично. Карти Таро радять знаку довіритись своїй інтуїції. Також цього дня на Близнюків очікують новини щодо додаткового заробітку в перспективі.

РЕКЛАМА

Рак — Помірність

Карта «Помірність» означає внутрішню рівновагу, яка знадобиться Раку. Якщо знак відчує тиск зі сторони, важливо зберігати спокій. Ракам не слід брати на себе чужу роботу та краще делегувати низку завдань іншим. Зусилля, що докладаються знаком, обов'язково будуть винагороджені.

Лев — Паж Кубків.

Карта «Паж Кубків» обіцяє Левам несподівані ідеї щодо особистих проектів або нових способів заробітку. Їхня реалізація обіцяє бути успішною. Головне — вірити в себе і не сумніватися у своїй унікальності.

РЕКЛАМА

Діва — Сонце

Карта «Сонце» привнесе в життя Дів гармонію та почуття впевненості. Заплановані на цей день справи будуть йти так, як вам і хотілося. У той же час карти Таро радять знаку дещо «зменшити оберти» і не перевантажувати себе справами. Заняття хобі або зустрічі з приємними людьми будуть дуже доречними.

Терези — Верховна Жриця

Карта «Верховна Жриця» вказує на потребу в тиші та внутрішньому налаштуванні. Можливо, Терезам слід переглянути режим дня або систему харчування. Цього понеділка Дівам рекомендують уникати людей, від яких виходить тривога. Корисною буде прогулянка на природі. 16 червня — день для зміцнення зв'язку з інтуїцією та внутрішньою мудрістю.

Скорпіон — Лицар Мечів

Карта «Лицар Мечів» символізує підвищену чутливість та сильні емоції. Скорпіонам цього дня особливо рекомендується не вступати у сварки та всіляко уникати конфліктів, особливо з близькими людьми. Надлишок енергії краще залишити в спортзалі або зайнятися хобі.

Стрілець — Четвірка Жезлов

Карта «Четвірка Жезлов» попереджає Стрільців, що для збереження стабільності знаку доведеться докладати зусиль. Так, можливі дрібні сварки вдома, проте не варто перебільшувати їхнє значення. Карти Таро радять знаку знаходити точки дотику з оточуючими. Увечері краще зайнятися домашніми справами чи спортом.

Козеріг — Дама Денаріїв

Карта «Дама Денаріїв» означає, що Козерогам було б непогано спробувати щось новеньке, вийшовши із зони комфорту. Тарологи вважають, що у цей день є сенс порушити свій звичний графік, щоб знайти в цьому свіжі ресурси. Навіть невеликий відступ від буденності принесе Козерогам радість.

Водолій — Вежа

Карта «Вежа» означає необхідність розставання з тим, що себе зжило, в тому числі це стосується відносин або завершення старої сварки, коли доведеться визнати свою помилку. Карти Таро рекомендують проявити ініціативу у спілкуванні з дорогими вам людьми та поговорити з ними начистоту.

Риби — Маг

Карта «Маг» означає великий потенціал і можливість змінити все. Так що Риби, які виявлять наполегливість і креативність, можуть досягти бажаного. День сприятливий для таких сфер, як професійна та фінансова. У понеділок Рибам усі проекти, за які вони візьмуться, будуть під силу.

Гороскоп на червень від астрологаині Людмили Булгакової для всіх знаків Зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

2629

Читайте нас у Facebook