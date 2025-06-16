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«Любимо тебе»: з’явились нові фото принца Вільяма з дітьми з нагоди Дня батька (фото, відео)

10:26 16 червня 2025
Герцог Уельський з дітьми у День батька. Фото із Instagram

Напередодні у Великий Британії, як і Україні, відзначали День батька. І, звичайно, королівська родина, кожен з членів якої постійно стає «зіркою соцмереж», не могла не привітати принца Вільяма.

З цієї нагоди в офіційному інстаграмі принца і принцеси Уельських були опубліковані нові фото майбутнього короля з дітьми.

На першому фото (головне) Вільям обіймає 11-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї, дивлячись у камеру.

На другому батько та його троє дітей бавляться у траві. Автор знімків — фотограф Джош Шиннер.

Принц Вільям з дітьми. Фото із Instagram

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«Щасливого Дня батька, тато (до і після)! Ми любимо тебе, твої Д, Ш і Л», — підписані фотографії.

А днем раніше у Великій Британії пройшов парад з нагоди дня народження Чарльза III, на якому були присутні Уельські з дітьми.

В параді взяли участь понад тисяча солдатів, близько 300 музикантів та 200 вершників.

 

Нагадаємо, раніше майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон порушила дрес-коді і відмовилася взувати кросівки.

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Фото із Instagram

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