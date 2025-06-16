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Бекхеми протягли «оливкову гілку миру» синові Брукліну, але не отримали відповіді
Після вручення Чарльзом III нагород від Королівського фонду Девід Бекхем був посвячений в лицарі — а саме цього він чекав багать років. Звичайно, в той же день його привітали дружина Вікторія, донька Харпер та сини Ромео і Круз. На жаль, ніяк не відреагував на подію старший син Бруклін.
Втім, Девід та Вікторія вирішили не «вдавати ображених» і використати всі можливості для примирення. Так, вчора з нагоди Дня батька вони опублікували у соцмережах серію архівних сімейних знімків. При цьому в постах вони відзначили всіх своїх дітей, включно з Брукліном. Крім того, Девід написав про те, як багато означає для нього батьківство: «Це найважливіша і найулюбленіша робота. Я так пишаюся всіма вами. Як ваш татко (вибачте, хлопчики) завжди каже: я завжди буду на вашому боці, що б не трапилося».
У свою чергу, Вікторія подякувала чоловікові за те, що він є прекрасним батьком, і зазначила, що саме це допомогло їм виростити таких прекрасних дітей. "Ми так сильно вас любимо, Бруклін, Ромео, Круз, Харпер", - додала вона.
Багато фоловерів Девіда та Вікторії написали в коментарях, що розуміють намір батьків. «Мабуть, це оливкова гілка. Сподіватимемося, що Бруклін її прийме», — пише один із фоловерів Вікторії Бекхем.
Ромео та Круз оперативно відзначились у коментарях під постом батька, привітавши його зі святом. А ось Бруклін протягом вчорашнього дня нічого не написав, чим, певно, вкотре засмутив батьків.
Зазначимо, що розкол у родині Бекхемів стався через те, що дружина Брукліна, Нікола Пельтц, не порозумілася з його близькими. Конфлікт почався ще під час підготовки до весілля: Нікола тоді відмовилася йти до вівтаря у сукні Victoria Beckham, а її майбутня свекруха, за чутками, надто активно втручалася у підготовку до урочистостей.
Нагадаємо, що День батька відзначили і у королівській родині Великобританії. Так принц Вільям оприлюднив нову фотосессію зі своїми трьома дітьми.
Фото зі сторінки Девіда Бекхема у соцмережах1564
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