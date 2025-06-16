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Відмиєте ванну без зусиль за 5 хвилин: простий засіб проти жовтизни та нальоту
Якими б обережними ми не були, ванна все одно забруднюватиметься. На ній накопичується і вапняний, і мильний наліт, частинки нашої шкіри, і різні засоби для миття, якими ми користуємося. Для очищення ванни можна користуватися як магазинними, так і «домашніми» засобами. Один з таких готується з солі та перекису водня.
Рецептом ще одного засобу для очистки ванн ділиться британський ресурс Good Housekeeping.
Для його приготування використовують столову ложку лимонної кислоти, яку розчиняють у 500 мл теплої води. Аби у засоба був приємний запах, до суміші можна додати 5−10 крапель ефірної олії, наприклад чайного дерева.
Для зручності можна перелити розчин у пульверизатор і розпилити його по поверхні ванни, залишити на 5 хвилин або довше — все залежить від того, наскільки вона брудна. Якщо наліт дуже застарілий, то рекомендується змочити у розчині паперові серветки та покласти на плями. Після цього засіб видаляється губкою чи щіткою.
Лимонна кислота використовується при приготуванні багатьох «домашніх» засобів для чищення.
Нагадаємо, що експертка Мелісса Мейкер радить використовувати для чищення сантехніки білий оцет.
Фото Pixabay841
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