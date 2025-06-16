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Відмиєте ванну без зусиль за 5 хвилин: простий засіб проти жовтизни та нальоту

14:49 16 червня 2025
Застарілі плями допоможе прибрати лимонна кислота. Фото Pixabayа

Якими б обережними ми не були, ванна все одно забруднюватиметься. На ній накопичується і вапняний, і мильний наліт, частинки нашої шкіри, і різні засоби для миття, якими ми користуємося. Для очищення ванни можна користуватися як магазинними, так і «домашніми» засобами. Один з таких готується з солі та перекису водня.

Рецептом ще одного засобу для очистки ванн ділиться британський ресурс Good Housekeeping.

Для його приготування використовують столову ложку лимонної кислоти, яку розчиняють у 500 мл теплої води. Аби у засоба був приємний запах, до суміші можна додати 5−10 крапель ефірної олії, наприклад чайного дерева.

Для зручності можна перелити розчин у пульверизатор і розпилити його по поверхні ванни, залишити на 5 хвилин або довше — все залежить від того, наскільки вона брудна. Якщо наліт дуже застарілий, то рекомендується змочити у розчині паперові серветки та покласти на плями. Після цього засіб видаляється губкою чи щіткою.

Лимонна кислота використовується при приготуванні багатьох «домашніх» засобів для чищення.

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Нагадаємо, що експертка Мелісса Мейкер радить використовувати для чищення сантехніки білий оцет.

Фото Pixabay

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