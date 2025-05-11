Допоможе білий оцет: як правильно очищати унітаз

Всупереч тому, що в інтернеті є багато порад щодо прибирання від блогерок, переважна більшість господинь миють унітаз неправильно, й одна з його частин залишається брудною роками.



В цьому впевнена експертка з прибирання Мелісса.



«Більшість з нас зосереджується на чищенні чаші та сидіння, але справжня грязьова пастка ховається трохи вище — у бачку. Саме туди ви майже ніколи не заглядаєте. А дарма. Адже якщо не доглядати цю частину, жодне прибирання не зробить туалет дійсно чистим», — каже вона.

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За словами експертки, ми звикли використовувати оцет на кухні, у ванній та навіть для прання. Але одна з найпотужніших його ролей — дезінфекція унітаза. Причому не чаші, а саме нутрощів — того резервуара, який наповнюється водою для змиву. Там скупчуються накип, іржа, пліснява та мінеральні відкладення, непомітні зовні, але здатні зіпсувати не лише вид, а й роботу сантехніки.



Допоможе в цьому білий оцет. Це спиртовий розчин 10% концентрації, не забарвлений і без ароматизаторів. Він чудово роз'їдає сольові відкладення, дезінфікує, вбиває мікроби і при цьому абсолютно безпечний для довкілля та сантехніки. Коштує він копійки. Цим засобом користувалися ще наші бабусі, і він досі працює краще за більшість сучасних очисників.

Для глибокого очищення бачка знадобляться гумові рукавички, оцет (1 літр), губка та йоржик.

У бачок з водою влити літр оцту й залишити на ніч. За цей час оцет розчинить бруд, вапняний наліт, вб'є бактерії та позбавить неприємного запаху.

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Вранці просто потрібно змити воду. Весь наліт піде разом з нею.

Також нагадаємо про спосіб очищення унітаза за допомогою фольги.

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