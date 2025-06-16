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Кохання сильніше за ракети: у Мережі обговорюють весілля онуки останнього шаха Ірану, яка вийшла заміж за єврея
На тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном в Мережі почали обговорювати весілля онуки останнього шаха Ірану, Мохаммеда Рези Пехлеві, Іман Пехлеві.
Днями 31-річна Іман вийшла заміж за свого бойфренда Бредлі Шермана — американського бізнесмена єврейського походження, керівника партнерств у компанії Matternet, яка займається комерційною доставкою дронів, пише Vogue Arabia.
Урочистість відбулася у Франції і включала елементи перських традицій, переосмислених у сучасному ключі. До вівтаря Іман пройшла в кастомній сукні Elie Saab, яка протягом святкування трансформувалася у три різні образи.
«Весілля ознаменувало не тільки союз двох людей, але й зворушливе змішання культур, поколінь та світових впливів», — пише видання.
Зазначимо, що шаха Ірану, Мохаммеда Реза Пехлеві, було повалено в результаті Ісламської революції 1979 року — після цього він разом із сім'єю емігрував з Ірану. Його старший син Реза, який раніше носив титул спадкоємця, зараз живе в США і відкрито критикує уряд Ісламської Республіки, називаючи себе прихильником демократичного і світського Ірану.
«Поки Близьким Сходом літають ракети, в Європі одружуються араби і євреї, і це дає надію, що зрештою мир та кохання переможуть війну», — написали в соціальній мережі підписники Іман.
Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня ізраїльска армія завдала ударів, зокрема, по військових об'єктах Ірана. Після цього країни почали обмінюватися масованими ударами з повітря.
Фото з Instagram375
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