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Ще один відомий український актор театру та кіно загинув на фронті
Нещодавно в Києві прощалися з відомим телеведучим, актором та військовослужбовцем ЗСУ Максимом Неліпою, який загинув на фронті у середині травня. А невдовзі рідні та друзі прощатимуться ще з одним актором — Юрієм Феліпенком.
«Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Деталі прощання згодом», — повідомила у соцмережі його дружина — ведуча Катерина Мотрич.
Юрій Феліпенко — актор театру та кіно. Був задіяни у десятках спектаклей Кївського академічного драматичного театру на Подолі, працював у театрі-студії «Стігма», займався дубляжем закордонних фільмів. В 2014 році був задіяний у детективному серіалі «Повернення Мухтара-9». Також він знімався в таких фільмах, як «Відділ 44», «Що робить твоя дружина», «Колір пристрасті» (перша головна роль актора).
«ТСН» повідомляє, що Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. Тоді ж актор вступив до лав ЗСУ.
Раніше повідомлялося про загибель на фронті виконавчого телепродюсера Юрія Кірпіка, який працював з такими проєктами, як шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс», «Всім світом», «Будиночок на щастя», «Джованні».
Фото зі сторінки Юрія Феліпенка у соцмережах294
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