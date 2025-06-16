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- 13:21 За водогін до Кривого Рогу з держбюджету переплатили понад 3 млрд грн, або майже 39%, — ЗМІ
За водогін до Кривого Рогу з держбюджету переплатили понад 3 млрд грн, або майже 39%, — ЗМІ
Під час будівництва водогону до Кривого Рогу підряднику переплатили понад 3 млрд грн. Про це йдеться у розслідуванні РБК-Україна.
Зокрема, підрядник побудував зайву насосну станцію вартістю понад 287 млн грн.
«Технічні експерти з державного інституту встановили, що НС-1 та НС-2 повністю покривають потребу у підйомі води, відповідно до розрахункової продуктивності 4200 м³/год. Потужностей насосних агрегатів достатньо для подачі проєктної витрати води без будівництва НС-3», — йдеться у розслідуванні.
Крім цього, було прокладено 4 труби різного діаметру, замість двох. Різні за діаметром і матеріалами виготовлення труби — це додаткове навантаження і потенційне розбалансування усієї системи. А ще чотири труби — це плюс окремі гілки, стики, фланці, арматура, зварювання, технагляд.
«Згідно попередніх висновків технічної частини, які стосуються визначення кількості та діаметрів трубопроводів проведений аналіз вартості згідно договірної ціни показує, що орієнтовна сума завищення вартості складає 1 817 702 988 грн», — зазначається у розслідуванні.
Також 467 млн грн було переплачено через перевищення максимальної відстані для доставки матеріалів. Наприклад, пісок замість максимально допустимих 80 км доставляли за 264 км, переплативши 273 млн грн, а за шлак переплатили 94 млн грн.
Наразі існує кримінальне провадження щодо відмивання коштів на проекті «Інгулець — Південне водосховище», в якому фігурує «Автомагістраль-Південь».
Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні No12024000000000774 від
Нагадаємо, за 26 км водогону Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області заплатила близько 7,7 млрд грн. без конкурсу. Будувала обʼєкт компанія «Автомагістраль-Південь» одеського бізнесмена Олександра Бойка.
Фірму повʼязують із колишнім публічним куратором «Великого будівництва», ексрадником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком, який є фігурантом справи про розголошення даних досудового розслідування НАБУ.77
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