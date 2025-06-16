За водогін до Кривого Рогу з держбюджету переплатили понад 3 млрд грн, або майже 39%, — ЗМІ

Під час будівництва водогону до Кривого Рогу підряднику переплатили понад 3 млрд грн. Про це йдеться у розслідуванні РБК-Україна.

Зокрема, підрядник побудував зайву насосну станцію вартістю понад 287 млн грн.

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«Технічні експерти з державного інституту встановили, що НС-1 та НС-2 повністю покривають потребу у підйомі води, відповідно до розрахункової продуктивності 4200 м³/год. Потужностей насосних агрегатів достатньо для подачі проєктної витрати води без будівництва НС-3», — йдеться у розслідуванні.

Крім цього, було прокладено 4 труби різного діаметру, замість двох. Різні за діаметром і матеріалами виготовлення труби — це додаткове навантаження і потенційне розбалансування усієї системи. А ще чотири труби — це плюс окремі гілки, стики, фланці, арматура, зварювання, технагляд.

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«Згідно попередніх висновків технічної частини, які стосуються визначення кількості та діаметрів трубопроводів проведений аналіз вартості згідно договірної ціни показує, що орієнтовна сума завищення вартості складає 1 817 702 988 грн», — зазначається у розслідуванні.

Також 467 млн грн було переплачено через перевищення максимальної відстані для доставки матеріалів. Наприклад, пісок замість максимально допустимих 80 км доставляли за 264 км, переплативши 273 млн грн, а за шлак переплатили 94 млн грн.

Наразі існує кримінальне провадження щодо відмивання коштів на проекті «Інгулець — Південне водосховище», в якому фігурує «Автомагістраль-Південь».

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Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні No12024000000000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем групою осіб) за фактами ймовірного відмивання коштів на проєкті будівництва криворізького водогону. Згідно з інформацією кримінальної справи, ділки легалізували товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 187 млн. грн та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн грн.

Нагадаємо, за 26 км водогону Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області заплатила близько 7,7 млрд грн. без конкурсу. Будувала обʼєкт компанія «Автомагістраль-Південь» одеського бізнесмена Олександра Бойка.

Фірму повʼязують із колишнім публічним куратором «Великого будівництва», ексрадником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком, який є фігурантом справи про розголошення даних досудового розслідування НАБУ.

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