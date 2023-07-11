Нардеп закликав СБУ перевірити наявність ізраїльського паспорту у екскуратора «Великого будівництва» Голика

Народний депутат Олександр Дубинський звернувся до Ради нацбезпеки та оборони і Служби безпеки України з вимогою перевірити колишнього куратора «Великого будівництва» Юрія Голика на наявність у того ізраїльського паспорта. Голик може бути позбавлений громадянства України через паспорт іншої держави. Про це заявив народний депутат Олександр Дубинський у своєму телеграм-каналі.

«Звернувся до РНБО та СБУ з вимогою встановити факт наявності у екскуратора проєкту „Велике будівництво“ Юрія Голіка паспорта Ізраїлю, після чого позбавити його українського громадянства», — написав Дубинський.

До свого повідомлення він додав скріншоти заяви на ім'я секретаря РНБО Олексія Данилова.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ повідомляли про проведення слідчих дій Національним антикорупційним бюро щодо координатора національної програми «Велике будівництво» Юрія Голика. За даними журналістів, йшлося про справу розкрадання грошей під час будівництва доріг у Дніпропетровській області.

Як писав народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у Фейсбук, у Юрия Голіка нібито є паспорт громадянина Ізраїлю. Нардеп хвилювався, що за допомогою цього документу Голік може виїхати за кордон, якщо у нього почнуться проблеми з українським правосуддям.

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