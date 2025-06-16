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Потап підтримав Сердючку і «загримів» у лікарню (фото)

16:49 16 червня 2025
Потап потрапив до лікарні. Фото із соцмереж

Артит-ухилянт Потап, який нещодавно відзначився виконанням пісні «Опа», опублікував в сторіз фото з підтримкою Вєрки Сердючки. Як відомо, зараз в Мережі розгоряється новий скандал щодо того, що на «закритій» вечірці Андрій Данилко виконував пісні російською.

«Підтримую Вірку», — написав Олексій Потапенко на своїй сторінці у соцмережах та розмістив фото Данилка.

Фото зі сторінки Олексія Потапенка

І невдовзі, схоже, отримав «відповідку» — на його сторінці у соцмережі з'явилися фотографії Олексія Потапенка на медичній каталці та у лікарні.

«Овва, поворот сюжету. Мріяв зробити паузу — здійснилося: „швидка“, крапельниці, лікарня», — написав він.

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44-річний артист подякував лікарям та зазначив: «Я живий».

Свій пост артист написав російською й англійською мовами. Про причини шпиталізації він повідомляти не став. Як не став уточнювати, в якій з країн з ним це сталося.

Нагадаємо, що раніше Олексій Потапенко розповідав про ДНК-дослідження, яке дозволило виявити, що у нього багато «неслов'янських генів».

Фото із соцмережі

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