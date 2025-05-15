Потап з пляшкою в руці натякнув на відкриття нового ресторану та побував у паралельній реальності

У квітні репер Потап здивував шанувальників нібито відкриттям ресторану під назвою Balagan Beach Salon. І пысля цього, видно, ввійшов у смак, і замахнувся на ще один заклад харчування.



Зокрема, в одному з недавніх постів у соціальній мережі він розмістив фото, на якому стоїть з пляшкою напою, схожого на шампанське, і тримає в руках дивний плакат з натяком на місце відпочинку на пляжі.

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«Ви відкрили ресторан?», — написав здогадку один з шанувальників. Але оскільки після цього реперу стали надсилати «пропозиції» поділитися грошима або задонатити на ЗСУ, то він залишив коментар без відповіді.

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До того ж вже за кілька годин Олексій перенісся у «паралельну реальність».

Так, він опублікував ролик з піснею «Опа», який підписав: «Привіт з Times Square США. У паралельному всесвіті ця пісня могла б зараз звучати на сцені Євробачення у Базелі. Але й захоплювати світ теж непогано, правда?«

За словами виконавця, його пісня «ОПА» вийшла «на світовий рівень» — але доказів, які підтверджують такі слова, Олексій не привів. Вочевидь, на те вона і «паралельна реальність».

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Раніше Потап розповів, як Пугачова «вправила» йому мізки.

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