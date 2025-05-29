Справжній «прибалт»: Потап несподівано дізнався, хто він за національністю

У репера-менеджера Потапа, видно, з'явилося нові хобі: разом з подорожами «паралельною реальністю» та відкриванням нових ресторанів він вирішив досліджувати своє «коріння».



Про це Олексій розповів в інтерв’ю латвійському медіа rus.tvnet.

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Ба більше — Олексій вирішив пройти ДНК-дослідження й дізнався цікаві факти про свій національний склад.

За словами Потапа, за кордоном йому неодноразово ставили запитання щодо його зовнішності — адже артист досить високий на зріст і має «зовсім не слов'янські» риси обличчя.

Як виявилося, майже половина крові Потапа має «балтійське походження».

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«Нещодавно я здав аналіз, який визначає національний склад крові. І виявилося, що 40% у мені — балтійське. Мені постійно казали: «Ви з Литви чи Латвії? Ви такий високий'. І обличчя у мене не зовсім слов’янське. Ну, залежно від того, з якими слов’янами порівнювати. Мене часто про це питали, тож я і вирішив дізнатися правду», — розповів артист.

Потап зазначив, що такий результат його не здивував, зважаючи на історичні обставини, які сприяли змішанню народів у Східній Європі. Тепер він навіть має намір вивчати мови країн, із якими має генетичний зв’язок. Водночас артист наголосив, що, попри все, його справжнім домом залишається Україна.

«Було стільки історичних перетинів: від Великого князівства Литовського і Київської Русі до Речі Посполитої — усі ці народності давно змішалися. І в мені це помітно. Особливо за зростом. Тому в Ризі я почуваюся як удома. Єдине, чого ще не встиг опанувати — мову. Але я охоче навчатимусь», — додав Потап.

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Варто зазначити: цілком можливо, що нові «одкровення» артиста — з розряду його розповідей Юрію Дудю, про те, що він — відомий волонтер і може без проблем виїжджати з України і повертатись на Батьківщину.

Раніше Потап розповідав, як Пугачова та Вайкуле «вправляли» йому мізки.

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