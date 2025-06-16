Попри те, що з моменту затримання експосадовця СБУ Артема Шила за масштабну корупцію в «Укрзалізниці» минув рік, ніхто не покараний: справу затягують формальностями, ключові активи фігуранта виведені за кордон, а сам Шило зберіг зв’язки, статус і готується мобілізуватися до ЗСУ для отримання юридичного імунітету.

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Про це пише блогер Сергій Наумович у своїй колонці для Censor.net

Він нагадав, що Артема Шила звинувачують у масштабних махінаціях на «Укрзалізниці», які завдали державі збитків у понад 200 млн грн.

«За версією слідства, Шило не просто „допомагав“ певним компаніям перемагати в тендерах УЗ — він, використовуючи посаду в СБУ, особисто підписував листи про „загрозу нацбезпеці“, щоб викидати конкурентів і „впихати“ російсько-білоруську прокладку. Далі класика: купівля по $ 1, продаж УЗ — по $ 2, і от вже державне підприємство „зафіксувало“ 210 млн гривень збитків. Гроші — через салони, водіїв і кума — опиняються в елітній нерухомості, включаючи дев’ять об’єктів у Дубаї», — зазначив блогер.

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За його словами, після оприлюднення цих даних ексдружина Шила раптово покинула країну, а майно переписали на третіх осіб. Враховуючи, що слідство було завершено ще у березні 2025 року, є ознаки затягування справи, що дає можливість фігурантам виводити майно.

«Поки тривають процедурні формальності, зникають речові докази — нерухомість в Дубаї вже продана, документи виведені, ключові свідки, як-то його колишня дружина, покидають Україну. Ба більше — в медіаполі шириться версія, що активи, записані на неї, фактично були лише „тимчасовим сховищем“ для коштів, виведених з держзакупівель. Переоформлення, „фіктивне“ розлучення, салони краси на мільйони та навіть готельний номер у Jumeirah Gate Tower — все це виглядає як готова інструкція з мінімізації юридичних наслідків», — пише Наумович.

Сам Шило, за словами блогера, зберіг вплив та зв’язки, продовжує спілкуватися з представниками кримінального світу у сфері ігорного бізнесу і навіть отримав статус офіцера СБУ «з особливих доручень».

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Блогер підкреслює, що зараз Артем Шило намагається використати мобілізацію до ЗСУ, щоб отримати «імунітет від вироку».

«Такий закон. Бо щойно фігурант опиняється в лавах ЗСУ — суди ставляться на паузу, строки тягнуться, публічний резонанс розмивається „чутливістю теми“, і в підсумку — ніхто не ризикує виносити вирок. За даними САП, за останній рік мобілізувалися 48 обвинувачених у корупції», — зазначає Сергій Наумович.

За його словами, історія Артема Шила та подібних кейсів свідчить про перекладання відповідальності між правоохоронними органами, коли кожен «нібито виконав свою частину», але до судового вироку справа так і не дійшла.

«Якщо ця та інші подібні історії розваляться, то на що тоді взагалі сподіватись? Найгірше — що цей кейс створює нову норму. Нову формулу для всіх майбутніх фігурантів у владних кабінетах. Він демонструє: якщо достатньо нахабний, пов’язаний і ресурсний — навіть війна тобі не перешкода», — підсумував Сергій Наумович.

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Раніше ексголова Луганської ОВА Георгій Тука зазначив, що колишній СБУшник Шило вибудував транснаціональний бізнес під прикриттям війни.

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