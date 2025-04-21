Колишній радник Офісу президента та ексспівробітник СБУ Артем Шило, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці», знайшов спосіб уникнути покарання — він збирається мобілізуватися до Збройних сил України. Так стверджує політик та колишній депутат Верховної ради України VIII скликання Ігор Мосійчук. Зокрема у своєму посту в телеграм-каналі він пише, що патріотизм до рішення Шило відправитися служити до ЗСУ не має відношення.

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«Як стверджують джерела, Шило не планує реально захищати країну — для нього мобілізація стала лише зручним щитом від кримінальної відповідальності. Схема не нова: свого часу подібний трюк намагався провернути скандально відомий екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров», — написав Мосійчук.

За словами Мосійчука, на відміну від Насірова, який під час судових дебатів також намагався «сховатись» за військовим квитком, Шило підійшов до питання з великим розмахом: нібито ексрадник ОП заручився підтримкою впливового аграрія Всеволода Кожем'яко — засновника підрозділу «Хартія», що зараз входить до складу Національної гвардії України.

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«За домовленістю, Шило має отримати „тепле місце“: без окопів, без штурмів — служба „по вищому розряду“… Тим часом держава продовжує рахувати втрати від оборудок в „Укрзалізниці“, у яких фігурує Шило. І замість того, щоб відповідати перед судом, він пакує рюкзак не на фронт, а — як сподівається — у комфортний тил», — стверджує колишній нардеп.

Нагадаємо, САП і НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлі трансформаторів за завищеними цінами.

За версією слідства, очолив цю організовану групу колишній радник Офісу президента, який нещодавно очолював управління СБУ Артем Шило. Його затримали. У квітні 2024-го Шило випустили із СІЗО під заставу в 30 мільйонів гривень.

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