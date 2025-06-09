Колишній керівник управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило створив тіньову бізнес-імперію за кордоном під час війни, а зараз намагається мобілізуватися, щоб уникнути судового вироку. Про це пише колишній голова Луганської ОВА Георгій Тука у своєму блозі на сайті Gordon.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Він нагадав, що справу проти Шила НАБУ розслідує понад рік. Слідство встановило, що він є організатором злочинної групи, яка діяла в «Укрзалізниці» в 2021—2023 роках і завдала державі збитків на понад 210 млн грн.

Тука наголосив, що фінансові потоки від схем не залишалися в Україні, а йшли за кордон.

РЕКЛАМА

«Ці кошти потім переказувалися в готівку через мережі підставних компаній, переказувалися за кордон і вкладалися в нерухомість і розкіш. За даними журналістських розслідувань Bihus.info, NGL. media і OCCRP, Артем Шило збудував імперію на довірених особах — дружині Ірині, батькові, водієві й кумах. На них були оформлені квартири в елітних ЖК Києва, мережа салонів краси, барів і кафе, а також автопарк із Mercedes і Toyota», — зазначає Тука.

Також, за словами колишнього голови Луганської ОВА, у розпорядженні сім'ї був бар «365» у ТРЦ Smart Plaza, який, за словами розслідувачів, функціонував як зручна точка для легалізації тіньових потоків. Офіційно заклад належав знайомим дружини, але фактично контролювався оточенням Шила.

РЕКЛАМА

«Згадується й нерухомість в Одесі, де через пов'язаних осіб Шило контролював кілька комерційних приміщень у прибережній зоні — частина з них була оперативно переоформлена на третіх осіб у той самий період, коли спецслужби розпочали процес арештів», — нагадав Тука.

Як пише Тука, після звільнення з СБУ Шила призначили офіцером з особливих доручень, а згодом він почав працювати в Офісі президента, де опікувався інфраструктурою: «У цей же період, за даними ЗМІ, він почав тісну співпрацю із заступником глави ОП Олегом Татаровим».

Також Георгій Тука згадав зв’язок Шила з ліцензуванням скандального російського бренду 1xBet. Попри війну, компанія змогла зайти на ринок — саме Шило, за неофіційною інформацією, особисто «курував» її легалізацію, стверджує Тука. Його також неодноразово бачили на зустрічах із гральною мафією та криміналітетом.

Колишній посадовець нагадав, що навесні 2024 року Шила затримали, та незабаром він вийшов під заставу в 30 млн грн. Зараз, за даними журналістів, він намагається мобілізуватися, щоб отримати юридичний захист статусом військовослужбовця й уникнути вироку. За словами Туки, йому вже шукають «тепле місце» в тилу.

РЕКЛАМА

«Історія Артема Шила — це не просто справа про мільйони, украдені в держави. Це історія про те, як офіцер СБУ перетворився на оператора транснаціональних схем із російським слідом, при цьому залишаючись під прикриттям держави. Сьогодні слідство завершено, докази зібрано, а ключові спільники дали свідчення. І навіть якщо тепер Шило не отримає вирок, не опиниться на лаві підсудних і не понесе реального покарання — це стане остаточним підтвердженням краху антикорупційної реформи України», — резюмував Георгій Тука.

4

Читайте нас у Facebook