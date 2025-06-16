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Латиноамериканська двійниця Брітні Спірс — фаворитка на роль у біографічному фільмі про співачку
21-річна аргентинська зірка Міа Саг'єр Маркуцці потрапила в заголовки газет завдяки своїй приголомшливій схожості з поп-легендою Брітні Спірс, яка нещодавно опинилася у центрі чергового скандалу. Міа стала новою одержимістю інтернету. Як пишуть ЗМІ, Міа має справжній талант, магнітну присутність на екрані та палку рішучість підтримати весь цей ажіотаж.
І тепер, коли ширяться чутки про біографічний фільм Брітні Спірс, можливо, заснований на її мемуарах «Жінка в мені», фанати всіляко прагнуть, щоб Міа отримала головну роль.
Відео про перетворення Мії на бездоганний образ Брітні, зібрало понад 16 мільйонів переглядів, і ця кількість зростає. Одну секунду — вона невимушена та затишна, наступної — вона повністю реалістична, як на червоній доріжці MTV VMA 2001 року.
Схожість моторошна. Настільки абсолютна, що підписники завалили коментарями: від «Брітні, це ти?» до «Хтось, найміть їй агента. Негайно».
Окрім білявих кучерів та надутих губ поп-принцеси, Міа має серйозний художній досвід. Вона — донька Фернана Саг'є, директора аргентинського медіагіганта La Nación, та Памели Маркуцці, дизайнерки бренду розкішних ювелірних виробів La Médaille.
Після навчання в Школі мистецтв Тіш при Нью-Йоркському університеті, одній з найкращих стартових площадок для акторів та виконавців, вона будувала свою кар'єру крок за кроком. Вона підписала контракт з великим модельним агентством і здобула сильну онлайн-базу шанувальників, маючи понад 80 000 шанувальників у TikTok та зростаючу присутність в Instagram. І так, вона справді вміє співати та грати, зазначає видання Нola.
Хоча Голлівуд офіційно не оголосив кастинг для біографічного фільму «Жінка в мені», інтернет вже має свій вибір. Фанати масово позначають Universal Pictures, благаючи взяти на роль Мію. У нещодавньому інтерв'ю вона сказала: «Я зроблю все можливе, щоб мене обрали». І з огляду на те, що глобальна фан-база вже підтримує цю мрію, вона не виглядає такою вже й нереальною.
Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс показала танець у червоній міні-сукні з екстремально глибоким декольте.143
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