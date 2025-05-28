43-річна принцеса поп-музики епатажна Брітні Спірс летіла з мексиканського Кабо-Сан-Лукас до Лос-Анджелеса 22 травня. У літаку вона трохи випивала і раптово закурила сигарету. Співачці негайно сказали загасити сигарету, що вона виконала, але пізніше, після приземлення, їй все одно було зроблено попередження. Джерело також стверджує, що це не перший випадок, коли співачка отримувала попередження. Коли інцидент потрапив у заголовки газет, Спірс поділилася своєю точкою зору на те, що сталося, пише geo.tv.

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«Я вчора!!! Це насправді неймовірно смішно!!! — написала Спірс у дописі до відео з літака. — У деяких літаках, на яких я була, курити здебільшого не можна, але цей був іншим, бо підставки для напоїв були зовні крісла!!! Зізнаюся, це був перший раз, коли я пила ГОРІЛКУ!!! Клянуся, я почувалася такою РОЗУМНОЮ!!! Я подумала: „Ого, що там, чорт забирай!!!“ Я почувалася такою ясною та розумною!!! І сказала, що так сильно хочу сигарету!!!»

Після цього співачка уточнила, що не вона була ініціатором цього.

«Моя подруга поклала мені її в рот і підкурила, тож я подумала: «О, ЦЕ ЛІТАК, ДЕ МОЖНА КУРИТИ!!!«

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Проте володарка премії «Греммі» перепросила, назвавши звернення бортпровідників «дещо надмірним».

Вона також висунула кілька звинувачень щодо однієї з стюардес, назвавши її «дивною» та заявивши, що та «вторглася» в її особистий простір.

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«Я перепрошую у всіх, кого образила, але стюардеси завжди стежать за тим, щоб я була в кінці літака!!! — написала Спірс. — Я думала, що вони вітають мене, і подумала: «ВАУ, я почуваюся особливою!!! Я ніколи не була в міжнародному аеропорту!!! Я що, знаменита чи що???» Стюардеса викликала посадовців, бо я викурила сигарету!!! І збентежила мене, що, чорт забирай, було забагато, але вона не полюбила мене, як тільки сіла в літак!!! «Нікого не було в літаку перші 20 хвилин, і вона не дозволяла мені вставати з місця, я хотіла встати!!! Вона поводилася так дивно, щоб переконатися, що я сіла, і це було дивно!!! Мені не сподобалося, як вона пристебнула мене ременем безпеки та вторглася в мій простір!!!»

Додамо, що Спірс перебувала під опікою протягом 13 років через проблеми з психічним здоров'ям, що сталися після серії тривожних інцидентів на початку 2000-х років. Батько зірки, Джеймі Спірс, був опікуном її майна. Співачка виграла суд про припинення опіки у листопаді 2021 року.

Раніше повідомлялося, що таємничим повідомленням Брітні Спірс знов ошелешила шанувальників.

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