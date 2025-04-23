Немає нічого більш стабільного: Брітні Спірс показала танець у червоній міні-сукні з екстремально глибоким декольте

Схоже, невдачі в особистому житті Брітні Спірс намагаться «компенсувати» за допомогою «диких танців» у соціальній мережі, притому у дуже відвертому вбранні.

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Західні ЗМІ помітили: якщо поп-принцеса робить паузу і не публікує нових роликів, шанувальників відразу охоплює тривога. На щастя, Брітні відрізняється стабільністю: береже нервову систему фоловерів і стабільно радує їх уподобаним контентом.

Так, нещодавно Брітні 43-річна співачка одягла червону міні-сукню з бездонним глибоким декольте, чорні чоботи на підборах і доповнила все це масивним чокером. У такому вигляді суперзірка нульових виконала енергійний танець, який чимось нагадує танці первісних народів.

До речі, «дикі» танці Брітні часом стають одкровенням для неї самої. У процесі співачка дізнається про себе щось нове.

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Якось Брітні, одягнувши сукню для чергового інстатанця, виявила зміни у своїй фігурі.

«Мінус чотири розміри, [зрозуміла це], коли одягла [сукню] гепарда. Давно не танцювала», — повідомила тоді поп-принцеса.

І ще раз щодо стабільності: не пройшла і кілька днів, як Брітні порадувала шанувальників новим «шедевром».

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Варто відзначити, що «дивацтва» поп-діви вже не дивують нікого з її оточення. Так «колишній» співачки Сем Асгарі зізнався, що навіть не намагався контролювати вибір Спірс.

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