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Як вибрати фініки: є фактор, який ви не враховуєте
Фініки — це смачно та корисно. Але вибрати їх не так просто, як здається на перший погляд.
По-перше, потрібно звертати увагу на свіжість сухофруктів. Їхній термін зберігання — не вічність. Зберігаються фініки не більше року. Зовнішній вигляд розповість багато про що. Іноді продають фініки сухі, ніби скам'янілі. Вони не варті уваги. Фінік має бути в міру м'ясистим, хоч це й сухофрукт. Шкірка не повинна бути тьмяною.
На ринку не соромтеся розпитати продавця, які фініки найкращі в асортименті на його думку. Цікавтеся, звідки і коли були сухофрукти поставлені. Запитайте, які фініки подобаються йому особисто, і які він купив би для себе та своєї родини.
Вважається, що темніші фініки — більш зрілі. Але відтінок також може залежати від сорту. Перед вживанням сухофрукти слід мити.
Не купуйте відразу багато фініків. Купіть певну кількість на пробу, а потім докупіть ще, якщо вам вони сподобалися. Це стосується і кураги, і чорносливу, і родзинок.
Нагадаємо, що у мережах великих українських супермаркетів виявлено десятки найменувань іранського виробництва, зокрема й фініки, і кожна їхня покупка інвестує в «шахед».
Фото з альбому Ольги Сметанської161
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