Модний смаколик з фініків: готується буквально за хвилину

Фініки дуже смачні та поживні. На їх основі можна приготувати багато десертів. Наприклад, дуже смачне морозиво з фініками.

Дуже просто приготувати й смаколик з фініками, вершковим маслом та крупною сіллю. Щоб вони вийшли смачними, вибирайте якісні, м'які та соковиті фініки. Подавайте їжу естетично та привчайте до цього дітей. Вони точно оцінять ваші старання, коли подорослішають.

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Готувати вдома — значить, створювати атмосферу затишку для людей, яких любиш. Крім того, домашня їжа натуральна, що також дуже важливо. А про те, що вона коштує дешевше, ніж у ресторані, і говорити не доводиться.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.

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Смаколик з фініків

200 г фініків

50 г вершкового масла

Купна сіль

Фінік розділити на дві половинки та вставити шматочок вершкового масла. Посипати сіллю. За бажанням можна використовувати сіль з додаванням м'яти або лаванди, або, наприклад, петрушки. Подавайте страву на листі зеленого салату. Це дуже красиво та апетитно. І сачного!

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Раніше Елла Іванова розповідала, як миттєво приготувати наймодніше морозиво.

Фото Елли Іванової

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