41.11 / 41.69 46.13 / 46.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Модний смаколик з фініків: готується буквально за хвилину

21:59 15 травня 2025
Закуска з фініків. Фото Елли Іванової

Фініки дуже смачні та поживні. На їх основі можна приготувати багато десертів. Наприклад, дуже смачне морозиво з фініками.

Дуже просто приготувати й смаколик з фініками, вершковим маслом та крупною сіллю. Щоб вони вийшли смачними, вибирайте якісні, м'які та соковиті фініки. Подавайте їжу естетично та привчайте до цього дітей. Вони точно оцінять ваші старання, коли подорослішають.

Готувати вдома — значить, створювати атмосферу затишку для людей, яких любиш. Крім того, домашня їжа натуральна, що також дуже важливо. А про те, що вона коштує дешевше, ніж у ресторані, і говорити не доводиться.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.

РЕКЛАМА

Смаколик з фініків

200 г фініків

50 г вершкового масла

Купна сіль

Фінік розділити на дві половинки та вставити шматочок вершкового масла. Посипати сіллю. За бажанням можна використовувати сіль з додаванням м'яти або лаванди, або, наприклад, петрушки. Подавайте страву на листі зеленого салату. Це дуже красиво та апетитно. І сачного!

РЕКЛАМА

Раніше Елла Іванова розповідала, як миттєво приготувати наймодніше морозиво.

Читайте також: Фантастично смачний травневий салат: готується дуже швидко

Фото Елли Іванової

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сирний кекс за рецептом фудблогерки Таллі Королеви

Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою

Як уникнути штрафу за непристебнутий пасок безпеки&nbsp;— Фото: Патрульна поліція Києва

Як водію уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: важливий нюанс

Медовик. Фото Тетяни Петришиної

Ідеальний медовик, який завжди виходить: приготуйте, бо дуже смачно

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Терезам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Мир», а Тельцям — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 16 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів