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Модний смаколик з фініків: готується буквально за хвилину
Фініки дуже смачні та поживні. На їх основі можна приготувати багато десертів. Наприклад, дуже смачне морозиво з фініками.
Дуже просто приготувати й смаколик з фініками, вершковим маслом та крупною сіллю. Щоб вони вийшли смачними, вибирайте якісні, м'які та соковиті фініки. Подавайте їжу естетично та привчайте до цього дітей. Вони точно оцінять ваші старання, коли подорослішають.
Готувати вдома — значить, створювати атмосферу затишку для людей, яких любиш. Крім того, домашня їжа натуральна, що також дуже важливо. А про те, що вона коштує дешевше, ніж у ресторані, і говорити не доводиться.
Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.
Смаколик з фініків
200 г фініків
50 г вершкового масла
Купна сіль
Фінік розділити на дві половинки та вставити шматочок вершкового масла. Посипати сіллю. За бажанням можна використовувати сіль з додаванням м'яти або лаванди, або, наприклад, петрушки. Подавайте страву на листі зеленого салату. Це дуже красиво та апетитно. І сачного!
Раніше Елла Іванова розповідала, як миттєво приготувати наймодніше морозиво.
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Фото Елли Іванової40
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