Смертельний шопінг: кожна покупка іранських товарів інвестує у «Шахед»

Щоночі українці здригаються від звуків повітряної тривоги, коли російські агресори запускають іранські «Шахеди» на міста України. А вдень ми купуємо іранські фініки, фісташки та родзинки, не усвідомлюючи, що своїми грошима фінансуємо власну смерть.

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Що лежить на полицях магазинів

У мережах великих українських супермаркетів виявлено десятки найменувань іранського виробництва. На цю проблему звернув увагу економічний експерт Борис Кушнірук.

«Переглядаючи у „Новус“ полиці з сухофруктами, звернув увагу на постачальника. Компанія „ДжастФрут“. Перевірка через „Опендатабот“ показала, що власник — виходець з Ірану. І постачає він продукти саме з Ірану», — написав експерт на своїй сторінці у соцмережі.

Кушнірук порушив ключове питання: «Як товари з країни, яка постачає росії смертоносні дрони для війни проти України, безперешкодно потрапляють на українські прилавки?».

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Блогер Сергій Наумович оприлюднив додаткову інформацію на цю тему.

«Ашан» під власним брендом продає іранські товари… Маленькі симпатичні родзинки, етикетка російською? Підозріло! ТМ «Санта Віта», виробник «ФудПрод». Країна походження? Знову Іран!" — написав Наумович у соцмережі.

Зазначається, що постачальники «ДжастФрут», «Ніка Шанс», «ФудПрод» імпортують продукцію з країни, яка відкрито озброює росію. Деякі маскують походження товарів, використовуючи етикетки російською або вказуючи неправдиву країну-виробника: Туреччину, ОАЕ, Туніс чи Єгипет.

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Прогалини в санкційній політиці

Коли Іран надає росії новітні моделі «Шахедів» і підписує договір про стратегічне партнерство, українські державні органи демонструють вражаючу бездіяльність.

«Імпорт продуктів харчування залишається поза санкційними списками, що викликає справедливе питання, чому це дозволяють постачати в Україну», — наголошує Кушнірук.

Сергій Наумович ставить схоже питання державним органам.

«Чому наша держава настільки слабко реагує на ці виклики? Чому дозволяє іранським товарам заполоняти прилавки наших магазинів? Купуючи ці товари, ми особисто фінансуємо розробку нових „Шахедів“, які через деякий час полетять на наші міста, школи, лікарні! Якщо держава ігнорує це неподобство, то ми маємо згуртуватися», — написав Наумович.

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Кушнірук наголошує, що кожна пачка іранських фісташок — потенційний внесок у виробництво «Шахедів».

«Цікаво, чи торгові мережі так само вводяться в оману недобропорядними імпортерами і гадки не мають, що їх ошукують?» — питає Кушнірук.

Що може зробити кожен українець

Якщо держава не захищає нас від цієї загрози, відповідальність лягає на кожного свідомого українця:

- Перевіряйте етикетки перед купівлею — дивіться на країну походження, виробника та імпортера.

- Бойкотуйте товари з Ірану, росії, білорусі, Північної Кореї.

- Уникайте торговельних мереж, які продають ці товари.

- Повідомляйте про такі випадки в соціальних мережах та державним органам.

- Вимагайте закрити прогалини в санкційному законодавстві.

Моральний вибір

Чи може хтось спокійно купувати іранські продукти, знаючи, що ці гроші перетворюються на деталі для дронів, які вбивають українців? Це питання не споживчого вибору, а національної свідомості. Війна колись завершиться. Але чи робимо ми все, щоб наблизити перемогу? Чи, можливо, своїми ж грошима фінансуємо ворога? Вибір за кожним із нас. Це вибір між життям і смертю, між перемогою і поразкою, між гідністю і ганьбою. Пам'ятайте: кожна копійка, витрачена на товари країн — спонсорів тероризму — це куля у спину нашим захисникам та безсонні ночі під «Шахедами».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни атакували «шахедами» Одесу, Харків та інші міста. Є вбиті та поранені.

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