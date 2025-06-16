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Очей не можна відвести: мережа в захваті від Наталі Могилевської у купальнику (фото)

19:45 16 червня 2025
Співачка Наталія Могилевська. Фото Instagram

Популярна співачка Наталя Могилевська вразила своїм зовнішнім виглядом. Відомо, що зараз Наталя з родиною знаходиться на відпочинку, на морі в Одесі. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлини у купальниках та додала, що нещодавно схудла.

«Я на морі, мила моя Одеса! — повідомила Могилевська та показалася у декількох купальниках. — Як змінюється настрій у людини, коли вона худне! Хочеться жити!»

Співачка Наталя Могилевська. Фото Instagram
«Я на морі, мила моя Одеса!" - повідомила Могилевська

Могилевська розповіла, що зробила індивідуальне замовлення купальників та показалася у декількох відвертих та блискучих варіантах. Підписники відреагували на зовнішний вигляд артистки, зауваживши, що так гарно вона ще не виглядала.

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Співачка Наталя Могилевська. Фото Instagram
Співачка розповіла, що замовила декілька купальників

«Як ви худнете? — запитали Наталю. — Підскажіть? Будь ласка, поділіться секретами».

«Секрет один: дефіцит калорій! — відповіли у мережі. — Простішого ще не вигадали».

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«Одеса — це окрема любов! - поділилися думками. — Найбільше люблю та обожнюю Одесу за море, за неймовірні світанки та за якийсь певний вайб цього міста:) Вітаємо в Одесі, Наталія Олексіївна! Класного відпочинку!»

«Наталія, Ви з роками тільки молодієте, — додали у коментарях. — Ви дуже вродлива жінка».

«Я не знаю що ви, Наталія, там собі робили, але таке перевтілення… — були у захваті у мережі. — Ви зараз виглядаєте такою красивою, якою ви ще ніколи не були. Це якась магія??? Очей від вас не відвести».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що мережа розкритикувала новий кліп наталі Могилевської.

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