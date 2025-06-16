Українці з інвалідністю можуть отримати до 800 тис. грн: що потрібно зробити

Через напад росії в Україні зростає кількість постраждалих від агресії, включно з людьми, як стали інвалідами. Багато хто з них аможуть отримати від держави від 200 до 800 тис. грн компенсації. Про це повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

ВІДЕО ДНЯ

Кошти надаються на підставі закону № 2980-IX, який регулює виплати постраждалим у зв'язку зі шкодою, заподіяною життю та здоров'ю.

Хто має право на виплату

Право на компенсацію мають:

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співробітники об'єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи органів місцевого самоврядування.

Допомога надається лише у випадку, якщо вони отримали інвалідність через воєнні дії після 24 лютого 2022 року.

Розмір виплати залежить від групи інвалідності:

800 тис. грн — за І групи;

500 тис. грн — за ІІ групи;

200 тис. грн — за III групи.

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Крім того, передбачено виплату у розмірі 1 млн грн у разі загибелі або смерті зазначених категорій громадян. Одержувачами компенсації у такому разі можуть бути їхні близькі родичі.

Строк подання заяви та порядок оформлення

Подати заяву отримання виплати можна протягом трьох років із встановлення групи інвалідності.

Оформити допомогу можна:

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особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України,

через законного представника,

або онлайн — через портал електронних послуг ПФУ.

Необхідні документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

акт розслідування чи спецрозслідування;

документи, що підтверджують спорідненість (у разі смерті);

довідка про навчання (для осіб віком до 23 років);

довідка до акту медогляду (для підтвердження інвалідності);

судові рішення про недієздатність/призначення опікуна (за потреби);

свідоцтво про смерть;

висновок судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті;

засвідчене судове рішення або нотаріально засвідчена угода, що підтверджує утримання загиблого.

Правова основа

Порядок призначення та виплати компенсацій встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 1396 від 27 грудня 2023 року. Саме він визначає процедуру отримання допомоги за шкоду, заподіяну працівникам критичної інфраструктури, держслужбовцям та представникам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії росії.

Нагадаємо, раніше експерт Сергій Коробкін пояснив, хто може вважатися малозабезпеченою особою і, відповідно, розраховувати на допомогу від держави.

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