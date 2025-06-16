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Гроші

Пенсіонеру відмовляють у допомозі: експерт пояснив, хто відноситься до категорії малозабезпечених осіб

11:47 16 червня 2025
Ключовий критерій малозабезпеченості – дохід нижчий за 2361 гривню. Фото Pixabay

З початку липня в Україні запровадять єдину базову виплату у розмірі 4 500 гривень замість кількох окремих допомог малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам без стажу, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям.

В той же час самотні пенсіонери віком від 60 років найчастіше отримують відмови на заяви про матеріальну допомогу. Про один з таких випадків розповідає експерт з пенсійного права видання «На пенсії» Сергій Коробкін.

«Ключовий критерій малозабезпеченості — це коли середньомісячний дохід є нижчим за прожитковий мінімум. Оскільки ви отримуєте пенсію, яка за законом не може бути нижчою за прожитковий мінімум, вас не вважають малозабезпеченою особою. Саме тому у призначенні допомоги малозабезпеченим вам відмовлено», — пояснює він.

Загальний розмір пенсії людини, яка звернулася за роз'ясненням, становить 2 833,20 гривні, в тому числі: 2 361 гривня — розмір мінімальної пенсійної виплати, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 472,20 гривні — надбавка за проживання у гірський місцевості (2361 грн х 20%).

«Звісно, в сучасних реаліях на вказану мізерну суму прожити майже неможливо. Але якщо ваш щомісячний дохід не менший за 2 361 гривню, то, спираючись на чинне законодавство, держава не вважає вас бідною людиною», — зазначає експерт.

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Іншими словами, «гірська» надбавка зіграла злий жарт з людиною: через «додаткові» гроші вона не може номінально вважатися малозабезпеченою і претендувати на спеціальні виплати.

В той же час, нагадаємо, що список населених пунктів, які відносяться до гірських, може суттєво скоротитися. Відповідно, і кількість людей, які будуть отримувати державні доплати, також істотно зменшиться.

Фото Pixabay

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