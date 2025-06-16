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Пенсії в Україні — кому стаж зарахується у подвійному розмірі
В Україні деякі категорії громадян мають право на зарахування подвійного страхового стажу для нарахування пенсії. Це означає, що за кожен рік роботи на певних посадах вам може бути зараховано два роки стажу, що дозволяє вийти на пенсію раніше, пише «Судово-юридична газета».
Хто може отримати подвійний стаж?
За інформацією Пенсійного фонду, це стосується:
• Шкідливих умов: Робота з високим шумом, вібрацією, токсичними речовинами чи радіацією.
• Підземних робіт: Шахти, рудники, метрополітен, будівельні роботи під землею чи робота з підземними комунікаціями.
• Екстремального клімату: Робота на Крайній Півночі, у високогір'ї тощо.
• Окремих видів військової служби: участь у бойових діях, антитерористичних операціях, виконання інших небезпечних завдань.
• Медичного персоналу, що пов’язаний з високим ризиком: Інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо.
• Роботи на флоті: Участь у довготривалих рейсах.
• Роботи в зоні надзвичайної ситуації: Участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих.
Як підтвердити спеціальний стаж?
Для підтвердження такого стажу необхідно надати офіційні документи. Основний документ — трудова книжка. Якщо у трудовій книжці потрібних записів немає, можна використовувати довідки від підприємств, установ, організацій чи їхніх правонаступників.
Відомий пенсійний експерт докладно пояснив, що таке стаж, як він зараховується, та кому стаж рахується в подвійному розмірі.
Як писали «ФАКТИ», в Україні обмежать коло осіб, які мають право на «подвійну» пенсію.
Фото: torkret.com.ua122
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