Стаж у подвійному розмірі: кому і як можливо його отримати

Багато українців, які іноді працювали без офіційного працевлаштування зіткнулися з тим, що їм не вистачає стажу до виходу на пенсію. Багатьох з них цікавить, чи можна «дібрати стаж» для того, щоб отримати право на пенсію, не купуючи його у тих, хто сам має «надлишок» відпрацьованих років.

ВІДЕО ДНЯ

У Пенсійному фонді України на такі запити відповіли, що деякі громадяни можуть набути стаж у подвійному розмірі — але, звичайно, тільки для себе особисто.

При цьому в установі нагадали, що право на призначення пенсії здійснюється відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Робота у складних, небезпечних або екстремальних умовах праці визнається особливо важливою, тому українським законодавством передбачено зарахування окремих видів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі. Це дозволяє працівникам таких професій раніше виходити на пенсію або отримувати додаткові пільги.

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Що таке стаж у подвійному розмірі?

Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.

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Види робіт, які враховуються подвійно

Робота в особливо шкідливих умовах. До цього переліку входять працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації.

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Підземні роботи. Працівники шахт, рудників, метрополітенів, а також ті, хто зайнятий у будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій.

Робота в екстремальних кліматичних умовах. Це стосується професій на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом.

Окремі види військової служби. Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях.

Медичні працівники у важких умовах. Лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо).

Робота на водному транспорті. Зокрема, це працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів.

Робота в зоні надзвичайної ситуації. Працівники, які беруть участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Як підтвердити право на подвійний стаж?

Щоб скористатися цим правом, працівник має надати документальне підтвердження:

трудову книжку з відповідними записами;

довідки від роботодавця;

витяги з нормативних документів, якщо специфіка роботи змінювалась із часом.

Важливо! Перелік професій і видів робіт, які враховуються до стажу в подвійному розмірі, визначається чинним законодавством України, зокрема Постановою Кабінету Міністрів України № 461.

Тому, можливо, якщо у деяких громадян є право на отримання стажу у подвійному розмірі, то це стане для них стане рішення проблеми з нестачею стажу.

Крім того, існує ще один спосіб, коли допомогти батькам можуть їхні працьовиті діти.

Фото Федерації профспілок України

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