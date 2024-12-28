41.71 / 42.29 43.57 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Двох пенсій одночасно більше не буде: в Україні обмежать коло осіб, які мають право на «подвійну» виплату

9:54 28 грудня 2024
Пенсіонер&nbsp;— як зміниться розмір пенсії для інвалідів у 2025, фото https://ua.freepik

Пенсійну систему України чекають значні зміни. Зокрема, після Нового року у країні посилять вимоги щодо страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

Крім того, в значній мірі буде обмежено коло осіб, які мають право на «подвійні виплати». Про це з посиланням на Департамент соціального захисту населення пише українське видання.

Річ у тім, що наразі право на одночасне отримання двох пенсій мають певні категорії громадян. Зокрема, подвійну пенсію можуть отримувати:

- люди з інвалідністю, яким, крім пенсії за віком, призначається додаткова виплата у зв’язку з втратою працездатності.

РЕКЛАМА

- право на подвійну пенсію мають люди з інвалідністю, які втратили годувальника — їм, крім основної пенсії, призначається пенсія по втраті годувальника.

Але після «нововведень» розміри пенсій для осіб з інвалідністю у 2025 році визначатимуться, виходячи з фіксованого розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Зокрема, інваліди I групи отримуватимуть 100% прожиткового мінімуму, що становить 2361 гривню.

РЕКЛАМА

Для інвалідів II групи розмір виплат становитиме 80% прожиткового мінімуму.

Для інвалідів III групи — 60%.

РЕКЛАМА

Для дітей-інвалідів до 18 років — 70%.

Зазначається, що вказані суми є базовими і можуть бути збільшені в індивідуальному порядку залежно від наявності додаткових підстав для підвищення пенсії.

Читайте також: Пройти медогляд і навіть встановити інвалідність можна дистанційно: у МОЗ повідомили деталі

Для призначення пенсії з інвалідності однією з ключових умов є наявність певного страхового стажу. Його тривалість безпосередньо залежить від групи інвалідності та віку людини на момент встановлення інвалідності.

Так, для інвалідів I і II груп потрібно від 1 до 10 років страхового стажу, а для інвалідів III групи — від 1 до 14 років. Точні вимоги до страхового стажу встановлюються Пенсійним фондом України і можуть варіюватися залежно від конкретного випадку.

Нагадаємо, експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін розповів, що буде з пенсіями українців у березні та липні 2025 року.

445

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші та покращення матеріального стану для 4 знаків зодіаку, фото Факти

Останні дні року подарують багатство: хто зможе поліпшити своє фінансове становище в кінці грудня

Надя Дорофєєва з чоловіком Михайлом Кацуріним

Був крутішим: Дорофєєва розчарувала світлинами з чоловіком

Таро-прогноз на 28 грудня 2024 року

Левам — випробування від «П'ятірки Жезлів», Близнюкам — перспектива від «Туза Денаріїв»: Таро-прогноз на суботу, 28 грудня

Гороскоп на 28-29 грудня 2024 року, фото Pixabay

Час для див та сюрпризів: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в останні вихідні року, що минає

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту