Двох пенсій одночасно більше не буде: в Україні обмежать коло осіб, які мають право на «подвійну» виплату

Пенсійну систему України чекають значні зміни. Зокрема, після Нового року у країні посилять вимоги щодо страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, в значній мірі буде обмежено коло осіб, які мають право на «подвійні виплати». Про це з посиланням на Департамент соціального захисту населення пише українське видання.

Річ у тім, що наразі право на одночасне отримання двох пенсій мають певні категорії громадян. Зокрема, подвійну пенсію можуть отримувати:

- люди з інвалідністю, яким, крім пенсії за віком, призначається додаткова виплата у зв’язку з втратою працездатності.

РЕКЛАМА

- право на подвійну пенсію мають люди з інвалідністю, які втратили годувальника — їм, крім основної пенсії, призначається пенсія по втраті годувальника.

Але після «нововведень» розміри пенсій для осіб з інвалідністю у 2025 році визначатимуться, виходячи з фіксованого розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Зокрема, інваліди I групи отримуватимуть 100% прожиткового мінімуму, що становить 2361 гривню.

РЕКЛАМА

Для інвалідів II групи розмір виплат становитиме 80% прожиткового мінімуму.

Для інвалідів III групи — 60%.

РЕКЛАМА

Для дітей-інвалідів до 18 років — 70%.

Зазначається, що вказані суми є базовими і можуть бути збільшені в індивідуальному порядку залежно від наявності додаткових підстав для підвищення пенсії.

Для призначення пенсії з інвалідності однією з ключових умов є наявність певного страхового стажу. Його тривалість безпосередньо залежить від групи інвалідності та віку людини на момент встановлення інвалідності.

Так, для інвалідів I і II груп потрібно від 1 до 10 років страхового стажу, а для інвалідів III групи — від 1 до 14 років. Точні вимоги до страхового стажу встановлюються Пенсійним фондом України і можуть варіюватися залежно від конкретного випадку.

Нагадаємо, експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін розповів, що буде з пенсіями українців у березні та липні 2025 року.

445

Читайте нас у Facebook