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Можливість буде: Зеленський розповів, що збирається обговорювати з Трампом та іншими лідерами на саміті G7
Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом та лідерами країн «Великої сімки» під час саміту G7 та обговорити поставки зброї. Про це він заявив пресконференції з президентом Австрії Александром ван Дер Белленом.
«Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі — про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість», — наголосив він.
Президент нагадав про значну підтримку України з боку США, особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли оборонна промисловість Європи ще не функціонувала на повну потужність. Наразі Україна отримує зброю, постачання якої було затверджено ще адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, і питання нової допомоги залишається відкритим.
Зустріч з лідерами G7: Тиск на росію та заморожені активи
Головною темою розмови з лідерами G7 стане посилення тиску на росію.
«Що стосується „Великої сімки“, то для нас дуже важливо, який тиск ми можемо все зробити, щоб зупинити путіна щоб він припинив вогонь, припинив війну», — наголосив Зеленський.
Також мова буде йти про заморожені активи рф і нові санкції.
«Це глобальне питання — скільки ще партнери будуть давати можливості росіянам, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їхні удари, на всі їхні вбивства санкціями та іншими методами», — додав президент.
Раніше видання Axios із посиланням на неназване джерело писало, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту «Великої сімки» в Канаді.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно соратник Трампа розкритикував російського диктатора володимира путіна.
Фото з сайту Офіса президента74
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