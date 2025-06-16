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«Влаштував варварське вторгнення»: соратник Трампа розкритикував путіна
росія виглядає цинічно, зокрема й для самих росіян, коли дає так звані правові поради щодо застосування сили. Про це заявив соратник Трампа, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем у соцмережі X.
«Путінська росія, яка дає юридичні поради щодо застосування сили, виглядає досить цинічно навіть для самих росіян. Ізраїль захищає своє існування, а росія влаштовує варварське вторгнення на територію свого сусіда», — сказав сенатор.
Окрім того, Ліндсі Грем звернувся до Китаю та Індії.
«Якщо ви продовжуватимете підтримувати військову машину путіна, вам не буде кого звинувачувати, окрім себе», — заявив політик.
Додамо, що днями путін висловив співчуття керівникам теократичного режиму в Ірані у зв'язку з ударами Ізраїлю по іранських військових об’єктах. Він провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
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