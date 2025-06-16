41.13 / 41.69 47.61 / 48.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Влаштував варварське вторгнення»: соратник Трампа розкритикував путіна

15:24 16 червня 2025
Ліндсі Грем

росія виглядає цинічно, зокрема й для самих росіян, коли дає так звані правові поради щодо застосування сили. Про це заявив соратник Трампа, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем у соцмережі X.

«Путінська росія, яка дає юридичні поради щодо застосування сили, виглядає досить цинічно навіть для самих росіян. Ізраїль захищає своє існування, а росія влаштовує варварське вторгнення на територію свого сусіда», — сказав сенатор.

Окрім того, Ліндсі Грем звернувся до Китаю та Індії.

«Якщо ви продовжуватимете підтримувати військову машину путіна, вам не буде кого звинувачувати, окрім себе», — заявив політик.

РЕКЛАМА

Додамо, що днями путін висловив співчуття керівникам теократичного режиму в Ірані у зв'язку з ударами Ізраїлю по іранських військових об’єктах. Він провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що НАТО розширює супутникове спостереження за Україною та східним флангом.

РЕКЛАМА

287

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Третина пенсіонерів отримує лише по 3,3 тисячі гривень. Фото Pixabay

Пенсійний фонд зобов’язали виплатити підвищені пенсії: хто отримає гроші додатково

Фінансовий гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку на червень. Фото Pixabay

Гроші поллються рікою: астрологиня назвала 4 знаки Зодіаку, яких Всесвіт нагородить вже у червні

Таро-прогноз на 17 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюкам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Сонце», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 17 червня

Подружжя Бекхемів показало архівні фото з дітьми. Фото з Instagram

Бекхеми протягли «оливкову гілку миру» синові Брукліну, але не отримали відповіді

Наступний матеріал
Новини партнерів