Зустріч Зеленського та Трампа: коли запланована і про що говоритимуть

Офіс президента України Володимира Зеленського підтвердив плани зустрічі на високому рівні з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 17 червня, повідомляє українське видання Kyiv Independent.

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«Обидві команди працюють над забезпеченням зустрічі», — сказав Зеленський на закритому брифінгу, на якому був присутній журналіст видання.

Журналісту «Суспільного» глава держави прокоментував питання щодо санкцій Сполучених Штатів Америки проти рф.

«Сподіваюся це особисто проговорити з президентом Трампом. Тому що у паралельних треках США на рівні сенаторів, конгресменів комунікують з керівництвом Європейського Союзу, щоб були схожі пакети санкцій», — сказав президент України.

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Відомо, що ця зустріч буде третьою особистою зустріччю між двома главами держав протягом другого терміну Трампа в Білому домі.

Нагадаємо, що остання зустріч відбулася наприкінці квітня у Ватикані під час похорону Папи Франциска. Згодом обидві сторони назвали зустріч продуктивною та конструктивною, але подробиці не були оприлюднені. Перша зустріч у лютому в Білому домі призвела до скандалу. Трамп та віцепрезидент Дж. Д. Венс практично принизили українського лідера та звинуватили його у невдячності.

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