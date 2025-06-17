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Чемпіон світу з футболу став батьком вчетверте: троє його попередніх дітей народилися в один день (фото)
Знаменитий нападник «Атлетико» Антуан Грізманн, який виграв у складі збірної Франції чемпіонат світу, вчетверте став батьком.
Як повідомив 34-річний футболіст у соцмережах, 15 червня у нього народилася донька, якій щасливі батьки дали ім'я Шай.
Неймовірно, але всі троє попередніх дітей Грізманна з'явилися на світ одного дня! Дочка Міа народилася 8 квітня 2016-го, рівно через три роки, 8 квітня 2019-го, — син Амаро, а 8 квітня 2021-го — малеча Альба. Ех, цього разу тато-ювелір дав збій.
Нагадаємо, що найкращий бомбардир в історії «Атлетико» Антуан Грізманн, який зараз виступає у США на клубному чемпіонаті світу, одружився з дитячим психологом за освітою, іспанкою Ерікою Чоперене у 2017 році, коли у них уже підростала донька.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу зійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей через п'ять місяців після розлучення.
Фото ФК «Атлетико», Instagram359
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