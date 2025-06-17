У ЗСУ «засвітився» рідкісний трофей з вдв рф: такого ще не траплялося

Окупанти змушені все більше покладатися на допомогу зброєю з КНДР, навіть у питаннях такого простого, здавалося б, спорядження, як міномети. При цьому власна техніка ворога, навіть найрідкісніша, все частіше з'являється на озброєнні ЗСУ як трофеї.

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Так, йдеться про буксируваний 120-мм міномет «Нона-М1», прийнятий на озброєння повітряно-десантних військ рф у кількості близько 50 одиниць і використовуваний у ЗСУ як трофей. Це при тому, що хоча під час російського вторгнення в Україну зброя засвітилася ще в серпні 2022-го, відеофіксації її знищення або захоплення раніше помічено не було.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, «Нона-М1» є частиною великого сімейства універсальних артилерійських знарядь «Нона», але зі своїми особливостями. Так, на початку 2000-х у ЗС рф задумалися про створення легшої артсистеми для власних ВДВ, оскільки попередня, «Нона-К», важила понад тонну. Для зниження ваги довелося пожертвувати універсальністю, і якщо решта «Нон» можуть стріляти прямою наводкою, як гаубиці та міномети, то М1 може стріляти лише як міномет. Але зате її маса знизилася до 420 кг у бойовому положенні та 514 кг — у похідному.

Бойові можливості «Нони-М1» дозволяють їй здійснювати 8−10 пострілів на хвилину. При цьому дальність стрільби мінами сягає 7800 м, звичайними снарядами — 8800 м, активно-реактивними — 12800 м.

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Як підкреслює Андрій Харук, число мінометів в армії рф невелике, і навряд чи зросте. Причина тому — складність у виготовленні ствола «Нони-М1», який є нарізним, тоді як, судячи з покупки мінометів у КНДР, в окупантів проблеми і з гладкоствольними системами.

Раніше на озброєнні ЗСУ засвітився справжній 70-річний раритет у вигляді 240-мм міномета М240, що став найпотужнішим калібром артилерії Збройних сил України.

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