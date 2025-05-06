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Найпотужніший калібр ЗСУ: плюси і мінуси 70-річної зброї

19:47 6 травня 2025
міномет М-240. Фото з тг-каналу https://t.me/mag_vodogray

У лавах ЗСУ дедалі частіше стали помічати вельми старі зразки озброєння, що особливо стосується артилерії. Однак поряд із віком такі зразки мають ту перевагу, що вони є найпотужнішим калібром артилерії в ЗСУ.

Так, на озброєнні 3-ї окремої штурмової бригади з'явився 240-мм міномет М-240 виробництва СРСР початку 1950-х років. На даний момент цей міномет є найбільшим калібром в артилерії ЗСУ, без урахування ракет.

М-240 почали виробляти в середині 1950-х років з метою швидко наситити армію СРСР потужними знаряддями, оскільки виробництво гармат і гаубиць було більш дорогим, складним і тривалим процесом. У результаті вийшов найбільш великокаліберний міномет, що має як плюси, так і мінуси.

Так, до переваг М-240 належать:

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  • потужний боєприпас, представлений цілою низкою мінометних мін, серед яких навіть ядерна 3БВ4, чий вибух дорівнює одночасному підриву 2000 тонн тротилу;
  • меншу вагу (близько 4 тонн), якщо порівняти з тогочасними гаубицями калібру 203 мм (щонайменше 10 тонн);
  • простоту й дешевизну у виробництві, як порівняти з гаубицями та гарматами.

До мінусів, особливо в сучасній війні, належать:

  • велика вага мінометних мін, що під час заряджання вручну знижує скорострільність і сильно стомлює розрахунок з 11 осіб;
  • мала дальність стрільби, до 9,5 км звичайною міною, з можливістю стрільби до 16 км реактивною;
  • мала рухливість, що змушує облаштовувати стаціонарні позиції та добре їх укріплювати.

Як підкреслює сайт «Мілітарний», робота з мінами 53-ВФ-864, вага яких становить 162,7 кг (130,7 кг — міна, 32 кг — заряд), стомлює розрахунок з 11 осіб. Бойова скорострільність не перевищує одного пострілу за хвилину, навіть незважаючи на те, що п'ятеро людей беруть участь у процесі заряджання і підвезення боєприпасів на двоколісній платформі. На те, щоб підготувати М-240 до відкриття вогню, потрібно не менше 25 хвилин, і стільки часу йде на те, щоб згорнути його в похідне положення.

З огляду на це отримані нещодавно для ЗСУ українські буксирувані 155-мм гаубиці «Богдана» виявляються більш ефективними, хоча і менш мобільними ніж їхній самохідний варіант.

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