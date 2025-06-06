Без КНДР в рф вже не можуть? На передовій «засвітилися» одразу 2 нових види зброї з Північної Кореї, у чому тут дивина

Російські окупанти все сильніше стають залежними від допомоги з КНДР, яка, крім людей та боєприпасів, постачає все більш численні види техніки та озброєнь. Цього разу на передовій «засвітилися» два міномети — калібром 60 та 140 мм.

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Міномети виробництва КНДР - калібр 60 та 140 мм

Про це повідомляють Telegram-канали, зазначаючи, що спочатку з'явилися дані про появу 60-мм міномета, а майже відразу після цього з'явилися матеріали, на яких, як стверджується, зображений північнокорейський 140-мм міномет. Зокрема, їх отримують підрозділи групи «Восток», дислокованої в Донецькій області.

Однак поява цих артилерійських знарядь викликає деякі питання. Так, 60-мм міномети з КНДР, швидше за все, є копіями китайських мінометів Type 89 та Type 93. Перший призначений для армії, а другий — для частин спецназу, ВДВ, морської піхоти, гірських частин та легкої піхоти. З цієї причини Type 93 зроблений з подовженим стволом, що дозволяє стріляти трохи далі — на 5,5 км, і мати меншу вагу в 22 кг, скорострільність у 20 пострілів на хвилину, при масі міни в 2,2 кг і розльоті осколків у радіусі 18 метрів від місця попадання.

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Основне призначення 60-мм мінометів полягає в проведенні швидких обстрілів позицій противника, що особливо полюбляють різні спецпідрозділи, які здійснюють швидкі рейди по тилах ворога.

140-мм міномет

Зі 140-мм мінометом ясності значно менше — судячи з фото таблиці, він має масу в похідному положенні 355 кг, може стріляти на 8 км міною вагою 17,4 кг, з яких 3,5 кг припадають на вибухову речовину. Обслуговує знаряддя розрахунок з 5 осіб.

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Калібр 140 мм є дуже нестандартним, і за версією сайту «Мілітарний», на ділі може йтися про 160-мм М-160, що знаходиться на зберіганні в рф, його північнокорейську версію або зовсім 120-мм міномет 2Б11 «Сани». За версією ж Telegram-каналу «Соціально-побутовий журнал «Водограй», на озброєнні КНДР нібито є 140-мм самохідні міномети, тож це може бути аналогічний йому ствол, але в буксированому варіанті.

Зауважимо, що в історії існував 140-мм міномет М.15, але він вироблявся ще за часів Першої світової війни понад 100 років тому.

Як раніше писали «ФАКТИ», президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Китай не наважиться зупинити КНДР від участі у війні проти України.

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