- 06.06 23:27 Україна U21 на 90+2-й хвилині вирвала перемогу над Іспанією перед від'їздом на Євро-2025: відеоогляд матчу
- 06.06 22:26 Що привезти в подарунок із подорожі, а що привозити не варто: деякі нюанси вас здивують
- 06.06 21:59 Печена картопля у борошні: бюджетний та смачний рецепт від гастроблогерки Марини Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу насолоджуватися кожною хвилиною»: Дженніфер Лопес розчулила зізнанням
- 06.06 20:45 «Григорій Сковорода писав: „З усіх утрат втрата часу — найтяжча“», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 06.06 20:33 Попри отримані поранення, повертався у стрій: дрон-камікадзе вбив солдата із Сумщини
- 06.06 20:09 Країна потребує якісного і постійного аудиту економічної ситуації — Пелюховський
- 06.06 20:09 Готуємо домашню піцу: порадуйте дітей на літніх канікулах
- 06.06 19:54 Близнюкам — «Сонце», Тельцям — «Колесо Фортуни», а Терезам — «Король Пентаклів»: Таро-прогноз і поради карт на 7 червня
- 06.06 19:51 Тривожні знаки: чому у світі все частіше згадують пророцтва про Третю світову війну
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф вже не можуть? На передовій «засвітилися» одразу 2 нових види зброї з Північної Кореї, у чому тут дивина
- 06.06 19:20 17 тисяч родин обзавелися квартирами через «єОселю»: про що слід знати, на яку суму можна розраховувати і скільки потрібно внести самим
Без КНДР в рф вже не можуть? На передовій «засвітилися» одразу 2 нових види зброї з Північної Кореї, у чому тут дивина
Російські окупанти все сильніше стають залежними від допомоги з КНДР, яка, крім людей та боєприпасів, постачає все більш численні види техніки та озброєнь. Цього разу на передовій «засвітилися» два міномети — калібром 60 та 140 мм.
Про це повідомляють Telegram-канали, зазначаючи, що спочатку з'явилися дані про появу 60-мм міномета, а майже відразу після цього з'явилися матеріали, на яких, як стверджується, зображений північнокорейський 140-мм міномет. Зокрема, їх отримують підрозділи групи «Восток», дислокованої в Донецькій області.
Однак поява цих артилерійських знарядь викликає деякі питання. Так, 60-мм міномети з КНДР, швидше за все, є копіями китайських мінометів Type 89 та Type 93. Перший призначений для армії, а другий — для частин спецназу, ВДВ, морської піхоти, гірських частин та легкої піхоти. З цієї причини Type 93 зроблений з подовженим стволом, що дозволяє стріляти трохи далі — на 5,5 км, і мати меншу вагу в 22 кг, скорострільність у 20 пострілів на хвилину, при масі міни в 2,2 кг і розльоті осколків у радіусі 18 метрів від місця попадання.
Основне призначення 60-мм мінометів полягає в проведенні швидких обстрілів позицій противника, що особливо полюбляють різні спецпідрозділи, які здійснюють швидкі рейди по тилах ворога.
Зі 140-мм мінометом ясності значно менше — судячи з фото таблиці, він має масу в похідному положенні 355 кг, може стріляти на 8 км міною вагою 17,4 кг, з яких 3,5 кг припадають на вибухову речовину. Обслуговує знаряддя розрахунок з 5 осіб.
Калібр 140 мм є дуже нестандартним, і за версією сайту «Мілітарний», на ділі може йтися про 160-мм М-160, що знаходиться на зберіганні в рф, його північнокорейську версію або зовсім 120-мм міномет 2Б11 «Сани». За версією ж Telegram-каналу «Соціально-побутовий журнал «Водограй», на озброєнні КНДР нібито є 140-мм самохідні міномети, тож це може бути аналогічний йому ствол, але в буксированому варіанті.
Зауважимо, що в історії існував 140-мм міномет М.15, але він вироблявся ще за часів Першої світової війни понад 100 років тому.
Як раніше писали «ФАКТИ», президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Китай не наважиться зупинити КНДР від участі у війні проти України.165
Читайте нас у Facebook
Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень