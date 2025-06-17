«Припиніть це лайно!»: Джастін Бібер сильно розлютився під час зустрічі з папараці

Джастін Бібер, який викликав чергову хвилю занепокоєння, влаштував запеклу суперечку з папараці. 31-річний співак кричав на фотографів, які запитували, як у нього справи, коли він виходив зі свого будинку в Сохо-Хаус у Малібу в Каліфорнії.

ВІДЕО ДНЯ

Хітмейкер мав 11-хвилинну напружену суперечку з папараці, Бібер сказав: «Не сьогодні, брате. Геть від мого будинку! Перестань питати мене, як справи. Забирайся звідси», пише thenews.com.pk.

Коли натовп запитав його, чи боїться артист канадського походження депортації, він закричав: «Я справжній чоловік зі справжньою родиною. І ніхто з вас не має права мене тр*хати. Припиніть це лайно. Ви не можете сьогодні зі мною розмовляти. Ви просто не… Ми не друзі. Я батько. Я тато, а ви, хлопці, на приватній території біля моєї машини».

Потім співак додав папараці: «Я вас не знаю. Ви ж не підходите до людей, яких не знаєте, і не кажете нісенітниці з камерою біля їхнього обличчя. Неважливо, знаменитість я чи ні. Неважливо, чи публічна я особа. Ти, як завжди, вирвеш це відео з контексту. Ти думаєш, що я ідіот, брате».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що дружина Джастіна Бібера Гейлі викликала чутки про проблеми у шлюбі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook