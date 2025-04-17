Химерні цифрові повороти: дружина Джастіна Бібера Гейлі викликала чутки про проблеми у шлюбі

Дружина Джастіна Бібера Гейлі, яка засудила відео з дискредитацією Селени Гомес і Бенні Бланко, нещодавно підігріла чутки про розлучення, відписавшись від чоловіка в Instagram. Пізніше Гейлі заперечила, що перестала стежити за ним, і сказала своїм підписникам, що це був «глюк». Але інсайдери кажуть, що саме так вона дала зрозуміти, що покине його, якщо він не звернеться по допомогу, пише geo.tv.

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«Гейлі намагається відволікти людей, кажучи, що це технічна проблема, але насправді ніхто на це не вірить, — сказав інсайдер — Вона робить усе, щоб допомогти Джастіну, але їй набридло його жаління себе. Йому потрібна допомога, і, чесно кажучи, вона втомилася говорити йому про це. Її вбиває бачити, як він самознищується. Вона дала зрозуміти, що якщо він проігнорує її цього разу, це буде останньою краплею».

Це сталося після того, як Джастін в Instagram опублікував відео, на якому він співає: «Ти просто трохи б****, напевно».

Це не перший випадок, коли пара викликала чутки про розлучення, відмовившись від підписки один на одного у соцмережах. На початку цього року Джастін припинив підписку на Гейлі, і він також заявив, що це технічна проблема, заявивши, що його акаунт зламали.

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«Ці химерні цифрові повороти вперед-назад показові, — кажуть джерела. - Їхній шлюб явно під загрозою. Друзі бояться, що вони на межі розриву».

Джастін і Гейлі Бібер одружені з 2018 року і мають спільного сина Джека Блюза Бібера.

Раніше писали про те, що Гейлі Бібер стала обличчям нової колекції відомого бренду.

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