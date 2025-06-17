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Швидка піца-яєчня: знахідка для батьків, у яких діти «погано їдять»

18:11 17 червня 2025
Пица-яєчня, фото скриншот відео

Відомий український шеф-кухар Алекс Якутов, який раніше розповів, як готувати смачну італійську закуску аранчіні, запропонував рецепт апетитної яєчні-піци.

За його словами, цей рецепт підійде батькам, чиї діти погано їдять. Готується страва швидко, адже тісто не потрібно замішувати.

«Від такої страви ваша дитина точно не відмовиться, а маленький організм отримає багато корисного», — цитує Якутова «Шуба».

Інгредієнти на 8 порцій:

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Хліб білий, скибочка — 2 шт.
Сосиски — 1 шт.
Яйця курячі — 2 шт.
Сир твердий — 50 г
Оливкова олія — 1 ст. л.
Сіль — за смаком
Паста томатна — за смаком
Зелень — за смаком.

Приготування:

Обрізати скоринки з хліба. Нарізати його маленькими кубиками. Сосиску також нарізати дрібними кубиками.

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Розігріти оливкову олію у сковорідці. Викласти туди хліб і сосиску. Смажити до золотистого кольору.

Збити яйця в мисці. Додати сіль і дрібно натертий сир.

Влити яйця у сковороду до хліба з сосискою. Накрити сковороду кришкою.

Смажити 5 хвилин на слабому вогні. Після цього знову зменшити вогонь і смажити ще 5 хвилин.

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Перевернути й дати ще трохи посмажитися.

За бажанням додати трохи томатного соусу та зелень.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачну вечерю з курячою грудкою.

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