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Швидка піца-яєчня: знахідка для батьків, у яких діти «погано їдять»
Відомий український шеф-кухар Алекс Якутов, який раніше розповів, як готувати смачну італійську закуску аранчіні, запропонував рецепт апетитної яєчні-піци.
За його словами, цей рецепт підійде батькам, чиї діти погано їдять. Готується страва швидко, адже тісто не потрібно замішувати.
«Від такої страви ваша дитина точно не відмовиться, а маленький організм отримає багато корисного», — цитує Якутова «Шуба».
Інгредієнти на 8 порцій:
Хліб білий, скибочка — 2 шт.
Сосиски — 1 шт.
Яйця курячі — 2 шт.
Сир твердий — 50 г
Оливкова олія — 1 ст. л.
Сіль — за смаком
Паста томатна — за смаком
Зелень — за смаком.
Приготування:
Обрізати скоринки з хліба. Нарізати його маленькими кубиками. Сосиску також нарізати дрібними кубиками.
Розігріти оливкову олію у сковорідці. Викласти туди хліб і сосиску. Смажити до золотистого кольору.
Збити яйця в мисці. Додати сіль і дрібно натертий сир.
Влити яйця у сковороду до хліба з сосискою. Накрити сковороду кришкою.
Смажити 5 хвилин на слабому вогні. Після цього знову зменшити вогонь і смажити ще 5 хвилин.
Перевернути й дати ще трохи посмажитися.
За бажанням додати трохи томатного соусу та зелень.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачну вечерю з курячою грудкою.157
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