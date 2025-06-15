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Ніхто не здогадається, що це куряча грудка: відома блогерка поділилася рецептом смачної вечері

13:11 15 червня 2025
Куряча грудка у соєвому соусі, фото скріншот відео

Фудблогерка Наталя Калніна, яка раніше поділилася рецептом миттєвих пиріжків на кефірі, запропонувала ще один простий рецепт на вечерю.

За її словами, страва готується дуже просто та швидко. Ті, хто її будуть пробувати, оцінять результат, але відразу не зрозуміють, що в ній використовувалася куряча грудка.

Інгредієнти:

Куряча грудка — 500 г
Цибуля — 150 г
Часник — 2−3 зубчики
Соєвий соус — 80 мл
Вода — 80 мл
Рослинна олія — для смаження
Перець, сіль — за смаком.

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Приготування:

Курячі грудки нарізати соломкою, цибулю — кільцями.

Обсмажити цибулю до прозорості, додати курку та смажити 5 хвилин.

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Влити соєвий соус, додати часник, воду, перемішати.

Тушкувати під кришкою 15 хвилин.

Подавати з макаронами чи рисом.


На вечерю можна за 5 хвилин приготувати ще й легкий зелений салат або яскравий салат від кулінарки Марини Гармаш.

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