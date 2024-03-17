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Книга рецептів

Справжня «Фелічіта» від Алекса Якутова: шеф-кухар показав, як готувати смачну італійську закуску аранчіні

9:50 17 березня 2024
Готові аранчіні

Аранчіні — це італійська страва з рису в паніровці, які начиняють м'ясом, сиром або овочами. Свою назву вони отримали через зовнішню схожість зі стиглими апельсинами. Приготувати їх власноруч не складе труднощів (за наявності необхідних продуктів, як-то наприклад, рис сорту арборіо).

В принципі, приготування основи для аранчіні нічим не відрізняється від приготування різотто — так само використовуються рис, біле сухе вино, бульйон і спеції.

З готового і заправленого рису формуються кульки, всередину яких вкладається начинка. Потім кульки паніруються і обсмажуються у фритюрі.

Саме так і вчинив відомий український шеф-кухар Алекс Якутов, але в його виконанні приготування аранчіні виглядає як справжня симфонія. Тим більше, що музичним супроводом до ролика у соцмережі шефа послужив відомий італійський хіт Аль Бано і Роміни Пауер Felicità, що в перекладі з італійської означає «солодке життя».

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Приблизний перелік інгридієнтів:

  • рис арборіо — 250 г
  • панірувальні сухарі — 75 г
  • куряче яйце — 3 шт
  • пшеничне борошно — 75 г
  • твердий сир — 50 г
  • вершкове масло — 50 г
  • сіль за смаком
  • сир моцарелла — 150 г
  • рослинна олія — 100 мл.

Нагадаємо також про майстерне приготування Якутовим старовинної козацької закуски — потапців із салом.

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