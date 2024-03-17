Справжня «Фелічіта» від Алекса Якутова: шеф-кухар показав, як готувати смачну італійську закуску аранчіні
Аранчіні — це італійська страва з рису в паніровці, які начиняють м'ясом, сиром або овочами. Свою назву вони отримали через зовнішню схожість зі стиглими апельсинами. Приготувати їх власноруч не складе труднощів (за наявності необхідних продуктів, як-то наприклад, рис сорту арборіо).
В принципі, приготування основи для аранчіні нічим не відрізняється від приготування різотто — так само використовуються рис, біле сухе вино, бульйон і спеції.
З готового і заправленого рису формуються кульки, всередину яких вкладається начинка. Потім кульки паніруються і обсмажуються у фритюрі.
Саме так і вчинив відомий український шеф-кухар Алекс Якутов, але в його виконанні приготування аранчіні виглядає як справжня симфонія. Тим більше, що музичним супроводом до ролика у соцмережі шефа послужив відомий італійський хіт Аль Бано і Роміни Пауер Felicità, що в перекладі з італійської означає «солодке життя».
Приблизний перелік інгридієнтів:
- рис арборіо — 250 г
- панірувальні сухарі — 75 г
- куряче яйце — 3 шт
- пшеничне борошно — 75 г
- твердий сир — 50 г
- вершкове масло — 50 г
- сіль за смаком
- сир моцарелла — 150 г
- рослинна олія — 100 мл.
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