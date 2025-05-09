Податки вбивають малий бізнес? З початку року закрилося в 1,5 раза більше ФОПів, ніж відкрилося

Постійна поява нових ініціатив щодо зростання податків не проходить безслідно для українського бізнесу. Результатом цього стала тенденція до закриття ФОПів, що стало відбуватися в 1,5 раза частіше, ніж їхнє відкриття.

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Про це повідомляє аналітичний сервіс OpenDataBot, за даними якого на 1 відкритий ФОП припадає майже 1,5 закритих. Так, за січень-квітень 2025 року майже 82 тисячі нових ФОПів відкрилися і майже 120 тисяч підприємців припинили свою діяльність.

За даними порталу, 81928 ФОПів відкрилося в Україні з початку 2025 року, що на 9% менше, ніж за той же період минулого року. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цього року, і кількість закриттів збільшилася на 44% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Усього закрилося на 37967 ФОПів більше, ніж відкрилося. Минулого року ситуація була іншою: за той же період, навпаки, відкрилося на 7166 ФОПів більше, ніж закрилося.

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Чверть усіх нових підприємців займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7129 ФОПів обрали IT та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля — 6216 нових підприємців.

Як підкреслили в OpenDataBot, ймовірно, більша кількість закритих ФОПів пов'язана із закриттям нефункціонуючих бізнесів 1 і 2 груп єдиного податку, яким з січня повернули обов'язок сплачувати ЄСВ — 5280 гривень на квартал та податки — 302 гривні (1 група), 1600 гривень (2 група) та військовий збір у 800 гривень.

Паралельно з цим першого тижня травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОП цього року: 7 014. Всього 88 388 нових підприємців вже зареєстровано з початку року станом на початок травня.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розгорілася суперечка навколо того, чи можна буде продавати в Інтернеті особисті речі, що були у вжитку, не ризикуючи підпасти під сплату податків.

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