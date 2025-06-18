Підтверджено любов’ю: які авто найчастіше дарують українці

Після складення «антирейтингу» з п'яти вживаних автомобілів, які не варто купувати зараз в Україні, експерти дослідили статистику продажів автівок для того, щоб вияснити, які машини найчастіше дарували у цьому році наші співгромадяни.

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Певно, логіка була досить зрозумілою — для подарунка зазвичай вибирають річ, яка повинна приносити радість дорогій для вас людині, тому такому «вибору серцем» завжди можна довіряти.

Результати дослідження публікує профільне автовидання.

За даними Інституту досліджень авторинку, до найпопулярніших моделей авто, які дарували, належать Volkswagen Passat, Toyota Camry, Skoda Octavia, VW Golf, Touareg, Tiguan, BMW X5, Mazda CX-5, Audi A4, Nissan Rogue.

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Найбільша доля припадає на Volkswagen — 10,5%. Далі йдуть Mercedes-Benz та Toyota (7,0%), BMW (6,6%), Renault (5,4%). Завершують список Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%.

Експерти зазначають, що більшість подарованих автомобілів в Україні були оснащені класичними бензиновими двигунами — понад 38% від усіх реєстрацій. На другому місці дизельні моделі — 34%. Третє місце посіли гібриди — 13,5%.

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