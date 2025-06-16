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Продавці мовчать про ризики: названо чільну п’ятірку вживаних авто, які зараз не варто купувати в Україні
Автоексперти, які раніше називали моделі автівок, які можуть не пережити 2025 рік, склали рейтинг вживаних автомобілів, які не варто купувати в Україні саме зараз, незважаючи на привабливу ціну.
Чільну п'ятірку таких машин називає видання expert.in.ua.
1. Volkswagen Passat B6 (2005−2010) з дизелем. Серед недоліків моделі називають проблеми з турбіною у старих двигунах цієї серії, а також з паливною системою та коробкою DSG. Ремонт такої автівки з пробігом за 250 тис. виявиться надто дорогим.
2. Ford Focus 2 з автоматом, коробка передач Powershift якого додасть мороки автвласникам. Серед її недоліків називають нестабільну роботу, провали при перемиканні, вібрації та дуже дорогий ремонт - від тисячі доларів.
3. Opel Astra H (особливо на газу). Експерти звертають увагу на надмірне споживання моторами Z16XER масло, а ГБО прискорює знос. Також серед недоліків називають перегріви, прогари клапанів, нестабільну роботу двигуна.
4. BMW серії 5 E60 (2003−2010), витрати на обслуговування якої можуть «зашкалювати». Серед проблем згадується електроніка, пневмопідвіска, а також складний доступ до вузлів.
5. Renault Megane 2 (з варіатором). Саме варіатор називають слабким місцем моделі. Стверджується, що він виходить з ладу після 150−170 тис. км, а його відновлення майже завжди нераціональне.
Раніше автоексперт назвав три моделі автомобілів, які він вважає найгіршими на ринку.
Фото Pixabay415
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