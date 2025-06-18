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Рак більше не завада: Кейт Міддлтон відвідала історичну королівську церемонію
Принцеса Уельська, яка порушила дрес-код, прибула на церемонію Ордену Підв'язки, виглядаючи елегантно та сяюче у білій сукні міді з букле та шифону вартістю 400 фунтів стерлінгів, яку вона раніше носила у 2021 році. Повернення Кейт має дуже важливе значення, бо минулого року вона пропустила її через лікування раку, пише geo.tv.
Кейт спостерігала, як принц Вільям брав участь у параді разом із королем Чарльзом, королевою Каміллою та іншими високопоставленими членами королівської родини. Служба, яка щорічно проводиться в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, представляє членів Ордену Підв'язки у їх королівських синіх оксамитових накидках та капелюхах зі страусиним пір'ям.
Після процесії королівська родина увійшла до знаменитої каплиці, де проходили королівські весілля, зокрема весілля принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році. У каплиці відбулася служба. Після сім'я у каретах повернулася до парадних апартаментів Віндзорського замку.
Ця історична церемонія має особливе значення для Кейт та Вільяма. Все тому, що нинішня принцеса Уельська дебютувала на цьому заході у 2008 році. Вона була там, щоб побачити, як Вільям отримав лицарське звання в Ордені Підв'язки. Тоді Кейт стояла біля дверей Галілейського ґанку та розмовляла з принцом Гаррі та Каміллою, чекаючи початку служби.
Раніше з’явилися нові фото принца Вільяма з дітьми з нагоди Дня батька.210
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