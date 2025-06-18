Загрожує до 40 років в’язниці і штраф у 2 млн доларів: лікар Меттью Перрі визнав себе винним у смерті актора

Свого часу смерть Меттью Перрі шокувала не тільки колег актора по серіалу «Друзі», а й мільйони шанувальників по всьому світу.

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Звичайно, поліція доклала максимум зусиль для того, щоб встановити винних та причину смерті. І ось днями стало відомо прізвище ще однієї людини, яка причетна до сумної події, пише Daily Mail.

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Ще один з лікарів Меттью Перрі — Сальвадор Пласенсія — визнав себе винним у смерті актора. Йому загрожує до 40 років в'язниці за чотирма пунктами звинувачення та штраф у розмірі 2 млн доларів.

Лікар з Санта-Моніки Сальвадор Пласенсія, відомий у медичних колах як «Доктор Пі», одним з останніх зізнався, що постачав покійному акторові кетамін без медичного призначення, а іноді приїжджав до нього, щоб самому зробити ін'єкцію.

Одного разу він зробив укол просто в машині на одній з парковок Лос-Анджелеса, але найчастіше перепродував наркотик помічникові артиста.

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Минулого року під час судового засідання спливло листування між Пласенсією та його колегою, в якій лікар називав актора ідіотом. «Цікаво, скільки заплатить цей ідіот… Давайте дізнаємось», «Не хочу, щоб він купував кетамін у інших», — писав Сальвадор.

Загалом у загибелі зірки серіалу «Друзі», якого знайшли мертвим у джакузі восени 2023 року, звинувачуються п'ятеро людей. Свою провину вже визнали: керуючий каліфорнійською клінікою Марк Чавес (він продавав кетамін Пласенсії), особистий помічник актора, який увів йому останню ін'єкцію, Кеннет Івамаса та друг Перрі Ерік Флемінг.

Суд над п'ятою обвинуваченою, «королевою кетаміну» Джасвін Санганей, відбудеться у серпні.

Як відомо, Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Каліфорнії після прийому кетаміну, який за деякий час до смерті він приймав постійно. Актор зізнавався, що багато років страждав від алкогольної та наркотичної залежностей. Він часто був нетверезий навіть під час зйомок фільмів, зокрема серіалу «Друзі». На свою боротьбу із хворобою артист витратив понад 9 млн доларів.

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У вересні 2024 року пройшло 30 років, як на телеекрани вийшов серіал «Друзі». Але актори вирішили не відзначати цю дату. Причиною стала не тільки смерть Перрі, а й стан актора Метта Леблана, який не виявляє жодного інтересу до спілкування з друзями.

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