Бред Пітт та Інес де Рамон у «весільній» сукні відвідали прем'єру фільму «Формула-1»

Останнім часом папараці стали дуже часто «випадково зустрічати» актора Бреда Пітта та його дівчину Інес де Рамон.

Це наштовхнуло шанувальників на здогадку, що скоро має пройти світова прем'єра фільму «Формула-1», де знаменитість зіграла головну роль.

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Здогадка виявилась вірною: прем'єра відбулася днями. А Бред подивився фільм разом Інес у Таймс-сквер у Нью-Йорку, пишуть ЗМІ.

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61-річний актор вийшов на червону доріжку у класичному чорному костюмі, а його 32-річна кохана обрала білий топ і спідницю в тон, через що у мережі назвали це «вбранням нареченої».

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Зазначимо, що це не перший спільний вихід пари останнім часом. Раніше їх помітили на подвійному побаченні з Бредлі Купером та Джіджі Хадід у нью-йоркському ресторані Cote Korean Steakhouse. Іншого разу вони повечеряли удвох у Carbone.

Як відомо, з дизайнеркою прикрас та фітнес-тренером Інес де Рамон Пітт почав зустрічатися у 2022 році. У мережі кілька разів виникали чутки, що пара готується зіграти весілля, проте їхні представники спростовували це. Тим більше, що актор лише нещодавно офіційно завершив скандальне розлучення з Анджеліною Джолі, з якою у нього шестеро дітей.

Раніше режисер фільму «Формула 1» розповів, як відбулася перша «поїздка» Бреда Пітта у гоночному боліді на великій швидкості.

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