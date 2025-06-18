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Бред Пітт та Інес де Рамон у «весільній» сукні відвідали прем'єру фільму «Формула-1»

13:53 18 червня 2025
Бред Пітт та Інес де Рамон на прем&#39;єрі фільму, фото скріншот відео

Останнім часом папараці стали дуже часто «випадково зустрічати» актора Бреда Пітта та його дівчину Інес де Рамон.

Це наштовхнуло шанувальників на здогадку, що скоро має пройти світова прем'єра фільму «Формула-1», де знаменитість зіграла головну роль.

Здогадка виявилась вірною: прем'єра відбулася днями. А Бред подивився фільм разом Інес у Таймс-сквер у Нью-Йорку, пишуть ЗМІ.

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61-річний актор вийшов на червону доріжку у класичному чорному костюмі, а його 32-річна кохана обрала білий топ і спідницю в тон, через що у мережі назвали це «вбранням нареченої».

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Зазначимо, що це не перший спільний вихід пари останнім часом. Раніше їх помітили на подвійному побаченні з Бредлі Купером та Джіджі Хадід у нью-йоркському ресторані Cote Korean Steakhouse. Іншого разу вони повечеряли удвох у Carbone.

Як відомо, з дизайнеркою прикрас та фітнес-тренером Інес де Рамон Пітт почав зустрічатися у 2022 році. У мережі кілька разів виникали чутки, що пара готується зіграти весілля, проте їхні представники спростовували це. Тим більше, що актор лише нещодавно офіційно завершив скандальне розлучення з Анджеліною Джолі, з якою у нього шестеро дітей.

Раніше режисер фільму «Формула 1» розповів, як відбулася перша «поїздка» Бреда Пітта у гоночному боліді на великій швидкості.

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