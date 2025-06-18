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Бред Пітт та Інес де Рамон у «весільній» сукні відвідали прем'єру фільму «Формула-1»
Останнім часом папараці стали дуже часто «випадково зустрічати» актора Бреда Пітта та його дівчину Інес де Рамон.
Це наштовхнуло шанувальників на здогадку, що скоро має пройти світова прем'єра фільму «Формула-1», де знаменитість зіграла головну роль.
Здогадка виявилась вірною: прем'єра відбулася днями. А Бред подивився фільм разом Інес у Таймс-сквер у Нью-Йорку, пишуть ЗМІ.
61-річний актор вийшов на червону доріжку у класичному чорному костюмі, а його 32-річна кохана обрала білий топ і спідницю в тон, через що у мережі назвали це «вбранням нареченої».
Зазначимо, що це не перший спільний вихід пари останнім часом. Раніше їх помітили на подвійному побаченні з Бредлі Купером та Джіджі Хадід у нью-йоркському ресторані Cote Korean Steakhouse. Іншого разу вони повечеряли удвох у Carbone.
Як відомо, з дизайнеркою прикрас та фітнес-тренером Інес де Рамон Пітт почав зустрічатися у 2022 році. У мережі кілька разів виникали чутки, що пара готується зіграти весілля, проте їхні представники спростовували це. Тим більше, що актор лише нещодавно офіційно завершив скандальне розлучення з Анджеліною Джолі, з якою у нього шестеро дітей.
Раніше режисер фільму «Формула 1» розповів, як відбулася перша «поїздка» Бреда Пітта у гоночному боліді на великій швидкості.181
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