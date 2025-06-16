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Знову з де Рамон, і знову у «дивному» наряді: Бреда Пітта з дівчиною «застукали» у центрі Нью-Йорку

17:57 16 червня 2025
Бред Пітт та Інес де Рамон повечеряли у Нью-Йорку&nbsp;— Фото: www.justjared.com

61-річний Бред Пітт та 32-річна Інес де Рамон учора повечеряли в Нью-Йорку і знову потрапили в об'єктиви папараці. Про це пишуть британські ЗМІ.

Репортери зазнімкували закоханих, коли ті прямували до італійського ресторану Carbone. Актор був одягнений у костюм Willy Chavarria з останньої осінньо-зимової колекції, а на Інесі було біле вбрання, що складається з довгого топу з бахромою по подолу та широких штанів.

Фото: www.justjared.com

На день раніше пару бачили на подвійному побаченні з Бредлі Купером і Джіджі Хадід, і ці знімки теж потрапили в ЗМІ.

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Як відомо, з Інес де Рамон Бред зустрічається з 2022 року. Інсайдери розповідають, що він дуже щасливий у стосунках, однак пов'язувати себе шлюбом не поспішає — нібито його надто сильно травмувало складне розставання з Анджеліною Джолі.

В той же час шанувальники Бреда підозрюють, що він став частіше потрапляти на очі журналістам, бо настав час просувати новий фільм «Формула 1» за його участю.

Нагадаємо, нещодавно Пітт вперше прокоментував розлучення із акторкою та розкритикував її за виховання дітей, бо згадав власний юнацький досвід.

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Фото: www.justjared.com

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