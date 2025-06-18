Комітетом з національної премії України імені Бориса Патона завершено розгляд робіт, представлений на конкурс, та заплановано фінальне голосування. Про це йдеться на офіційній сторінці Комітету.

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Серед кандидатів на отримання премії, яка в цьому році складає 400 тис грн, серед науковців раптом з’явилися й чиновники Державної прикордонної служби — перший заступник голови генерал-майор Володимир Нікіфоренко та його підлеглі полковник Анатолій Притула та полковник Юрій Курилюк.

Останній очолює управління адміністративної юрисдикції ДПСУ та вже потрапляв у скандали з отриманням статусу учасника бойових дій та службового житла. Повідомлялося, що Курилюк Юрій Богданович упродовж періоду з 2016 по 2024 рік умисне не вносив в декларацію інформацію про майно своєї дружини Світлани Олійник. Це дозволило претендувати на отримання додаткового житла — від держави. Крім того, лише за тиждень перебування «на війні» у відрядженні, полковник Курилюк оформив себе статус учасника бойових дій. Це дозволило без черги в березні 2025 року отримати квартиру в Києві у будинку на вулиці Академіка Заболотного.

Цікаво, що в попередні роки полковник Курилюк як «особа без місця проживання» декларував елітний позашляховик та паркомісце, хоча за документами не мав навіть арендованого житла упродовж 2016 — 2024 рр.

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Зазвичай, Національну премію імені Бориса Патона присуджують за розроблення і впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових методів лікування та профілактики захворювань. Як цього року серед практичних робіт представлених технічними, аграрними та медичними університетами опинилася суто теоретична розробка чиновників адміністрації прикордонної служби з сумнівною репутацією, невідомо.

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