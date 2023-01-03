Чим швидше поранений із кровотечею потрапить до шпиталю, тим вищий шанс його врятувати: військовий хірург отримав престижну державну нагороду
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Бориса Патона. Нею нагороджують за високі досягнення в галузі науки та техніки. Цьогоріч лауреатами премії стали 28 науковців, серед них — військовий медик з Вінниччини Костянтин Гуменюк, який наразі є головним хірургом Збройних Сил України Командування Медичних сил ЗСУ та рятує бійців. Також відзначили ще одного його колегу з Вінниці — генерала-майора медичної служби Андрія Вербу.
- Це найвища державна наукова нагорода в Україні, то ж відчуваю велику гордість отримати її, — розповів «ФАКТАМ» головний хірург Збройних Сил України полковник медичної служби Костянтин Гуменюк — У галузі медицини було подано до 20 наукових робіт, то ж конкуренція була досить серйозною. Оцінювали їх фахівці Національної академії медичних наук України, після того відбулось таємне голосування й обрано двох переможців.
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За словами співрозмовника, він подавав на розгляд журі наукову роботу «Організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці». Над нею, зізнається, працював із шістьма своїми колегами впродовж кількох місяців. Він займався розділом військової хірургії, вони — цивільної.
- У своїй роботі описав вперше запроваджену в Україні систему REBOA — це реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти, яка застосовується для зупинки внутрішньочеревної кровотечі при пораненнях. Раніше ця методика не використовувалась в нашій державі, а ось серед наших закордонних колег вона вкрай поширена. Сьогодні ми вже маємо спеціальні набори, до яких входить пункційна голка, інтродьюсер, провідник високої жорсткості та балонний катетер. Працює це таким чином — виконується пункція стегнової артерії, вводиться катетер в аорту, роздувається балон, і у такий спосіб кров в аорті не поступає до ушкодженої ділянки. А у лікаря є 30−40 хвилин для того, щоб провести протишокові заходи, поставити доступ до центральної артерії або вени, виконати, якщо потрібно, масаж серця та відновити об’єм циркулюючої крові. Хірург разом з операційною сестрою тим часом готуються до оперативного втручання.
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Далі поранений подається в операційну, хірург робить лапаротомію і бачить пошкодження стегнової або здухвинної артерії. Завдяки роздутому балончику кров відсутня і на сухій артерії виконується зшивання пошкодженої ділянки. Потім балончик здувається і лікар контролює проходження крові артерією. Безумовно, застосовуючи такий метод, потрібно дотримуватись часових термінів, аби не виникла ішемія органів. За результатами проведених досліджень досягнуто зниження частоти летальних випадків при бойовій травмі у 2,8 раза, у клінічній практиці — 2,2 раза та розвитку післяопераційних ускладнень — до 50 відсотків.
Надважливим завданням, за словами військового хірурга, було сформувати банк крові, аби він забезпечував наші передові хірургічні групи.
- Наразі у різних точках на напрямках бойових дій є кров всіх груп. У найскладніші дні оборонних боїв на Донбасі кров доставляється в будь-яку годину доби туди, де оперують поранених.
Крім того, у науковій роботі військовий хірург розповів про те як наші бойові медики на полі бою використовують впроваджену сучасну тактичну медицину та світові методики і тактики допомоги пораненим.
- Усі інструктори пройшли певну підготовку, вони вміло користуються турнікетами, гемостатичними засобами. Це призвело до того, що кількість втрат та ускладнень серед воїнів із кровотечами, отриманими в бою, зменшилась. Тобто ми довели ефективність у практичних умовах. Мої колеги описали ефективність цього методу у цивільній медицині на прикладі маткових, шлункових кровотеч. Також бойові медики проводять навчання у бойових бригадах і навчають солдатів, щоб вони могли надати допомогу один одному, вміти розрізнити вид кровотечі, адже це теж вкрай важливо, — додає Костянтин Гуменюк. — Крім того, ми завжди дотримуємось «золотого часу», аби протягом години «трьохсоті» доставлялись на етап мобільного госпіталю, відповідно тоді надається кваліфікована медична допомога. Чим швидше поранений з кровотечею поступить до шпиталю, тим ефективність врятувати його краща.
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Нагородження лауреатів відбудеться до Дня науки, який відзначатимуть 20 травня 2023 року. Костянтин Гуменюк та шість його колег отримають премію у розмірі 300 тисяч гривень, яку й розподілять на всіх. За словами військового хірурга, поки що він ще не визначився, на що витратить кошти.
Нагадаємо, раніше про запровадження в Україні REBOA «ФАКТАМ» повідомив головний хірург Збройних Сил України полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.34
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